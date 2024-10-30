"Це просто шок": дружина Довбика зізналась, як відреагувала на номінацію чоловіка на "Золотий мʼяч"
Юлія Довбик, дружина форварда "Роми" та збірної України Артема Довбика, розповіла про те, як дізналася, що нападник потрапив до списку 30 претендентів на "Золотий м'яч"
Про це повідомляє "Трибуна".
"Треба віддати належне тому, що минулий сезон був справді нереально крутим для нього і для нашої сім'ї. Я розуміла, що він багато чого досягнув у минулому сезоні, в нього було багато нагород, титул Пічічі. Але, чесно кажучи, той факт, що він буде номінований в тридцятку найкращих футболістів – це навіть в моїй суперпозитивній картині життя було не сильно реалістичним сценарієм", - зізналась Юлія Довбик.
Дружина футболіста збірної України розповіла, що вони дізнались про номінацію, коли Артем Довбик був на тренуванні.
"Коли ми побачили список номінантів, для нас це було просто... Я Артему написала: "Це просто шок". Мені здається, що він у цей момент був на тренуванні. Я пам'ятаю, що побачила це в інтернеті та одразу ж написала йому, а він якийсь час навіть не відповідав. Мені почали писати наші знайомі про те, що це класно, ми вас вітаємо. А я від Артема чекала відповіді, що це не фейк якийсь, і що це реально взагалі відбулося", – розповіла Юлія Довбик.
Церемонія нагородження "Золотим м'ячем" відбулась 28 жовтня. Артем Довбик розділив 29-те місце разом зі своїм одноклубником по італійській "Ромі" німцем Матсом Хуммельсом. Перемогу в номінації здобув іспанець Родрі.
- У минулому сезоні 27-річний Артем Довбик виступав за "Жирону" та став з 24 голами найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії. Влітку українець перейшов до "Роми".
- Артем Довбик став першим з 2006 року українським футболістом після Андрія Шевченка, якого номінували на "Золотий м'яч".
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