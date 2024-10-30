"Це просто шок": дружина Довбика зізналась, як відреагувала на номінацію чоловіка на "Золотий мʼяч"

Про це повідомляє "Трибуна".

"Треба віддати належне тому, що минулий сезон був справді нереально крутим для нього і для нашої сім'ї. Я розуміла, що він багато чого досягнув у минулому сезоні, в нього було багато нагород, титул Пічічі. Але, чесно кажучи, той факт, що він буде номінований в тридцятку найкращих футболістів – це навіть в моїй суперпозитивній картині життя було не сильно реалістичним сценарієм", - зізналась Юлія Довбик.

Дружина футболіста збірної України розповіла, що вони дізнались про номінацію, коли Артем Довбик був на тренуванні.

"Коли ми побачили список номінантів, для нас це було просто... Я Артему написала: "Це просто шок". Мені здається, що він у цей момент був на тренуванні. Я пам'ятаю, що побачила це в інтернеті та одразу ж написала йому, а він якийсь час навіть не відповідав. Мені почали писати наші знайомі про те, що це класно, ми вас вітаємо. А я від Артема чекала відповіді, що це не фейк якийсь, і що це реально взагалі відбулося", – розповіла Юлія Довбик.

Церемонія нагородження "Золотим м'ячем" відбулась 28 жовтня. Артем Довбик розділив 29-те місце разом зі своїм одноклубником по італійській "Ромі" німцем Матсом Хуммельсом. Перемогу в номінації здобув іспанець Родрі.