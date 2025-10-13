Україна - Азербайджан: де та коли дивитися матч відбору ЧС-2026

Про це повідомляє УЄФА.

Матч Україна - Азербайджан розпочнеться у польському місті Краків о 21:45 за київським часом. Наживо його можна переглянути на платформі Megogo, у вільному доступі гру транслюватиме телеканал Megogo Спорт у мережі T2 та етері найбільших кабельних операторів.

ЧС-2026. Відбірковий турнір

Група D

Україна - Азербайджан

13 жовтня. Краків, Польща. Стадіон "Краковія"

Початок - 21:45

Як збірна України стартувала у кваліфікації ЧС-2026

Збірна України у відборі ЧС-2026 виступає у групі D. Команда Сергія Реброва стартувала у кваліфікації у польському Вроцлаві грою проти Франції 5 вересня і поступилась 0:2.

9 вересня у Баку наша національна збірна зіграла внічию 1:1 з Азербайджаном, який розпочав виступ у кваліфікації з гостьової поразки від Ісландії - 0:5. У іншій зустрічі 9 вересня Франція перемогла Ісландію - 2:1.

10 жовтня українці у Рейк'явіку здолали ісландців - 5:3, а французи в Парижі переграли азербайджанців - 3:0. Команда Дідьє Дешама після першого кола йде без втрат та лідирує з 9 очками. Україна з 4 пунктами друга. Ісландія має 3 бали та йде третьою Азербайджан з 1 очком - четвертий.

Напряму до фінальної частини ЧС-2026 від Європи вийдуть переможці груп, команди, які фінішують другими, зіграють у стикових матчах. Чемпіонат світу з футболу відбудеться влітку 2026 року в Канаді, Мексиці та США.