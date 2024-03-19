Україна - Боснія і Герцеговина: скаути європейського гранда приїдуть на матч заради двох українців

Про це повідомляє Tuttosport.

За інформацією джерела, скаути "Ювентуса" переглядатимуть на матчі Україна - Боснія і Герцеговина одразу двох гравців: Георгія Судакова та Данила Сікана.

Паралельно італійський топ-клуб планує провести переговори зі "Шахтарем", щоб знизити вартість Судакова, якого "гірники" оцінюють у 100 млн євро. Ця сума є занадто великою для "Юве".

"Ювентус" також зацікавлений у трансфері нападника Сікана. Туринці відзначають його габарити, гарну гру головою та швидкість. В Італії вважають, що можуть купити українця за 6 млн.

У цьому сезоні Судаков зіграв 24 матчі, забив 5 голів та віддав 1 асист. Transfermarkt оцінює півзахисника у 25 млн євро.

Сікан забив 8 голів та віддав 3 асисти у 29 матчах. Його ціна - 6 млн.

Збірна України і Євро-2024

У стиковому матчі плей-офф кваліфікації Євро-2024 Україна 21 березня на виїзді зіграє з Боснією і Герцеговиною, а в разі перемоги – 26 березня у Вроцлаві з переможцем пари Ізраїль – Ісландія.

Євро-2024 відбудеться 14 червня – 14 липня 2024 року.