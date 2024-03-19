Україна - Боснія і Герцеговина: скаути європейського гранда приїдуть на матч заради двох українців
Туринський "Ювентус" відправить представників на матч збірної України проти Боснії та Герцеговини у плей-офф кваліфікації Євро-2024
Про це повідомляє Tuttosport.
За інформацією джерела, скаути "Ювентуса" переглядатимуть на матчі Україна - Боснія і Герцеговина одразу двох гравців: Георгія Судакова та Данила Сікана.
Паралельно італійський топ-клуб планує провести переговори зі "Шахтарем", щоб знизити вартість Судакова, якого "гірники" оцінюють у 100 млн євро. Ця сума є занадто великою для "Юве".
"Ювентус" також зацікавлений у трансфері нападника Сікана. Туринці відзначають його габарити, гарну гру головою та швидкість. В Італії вважають, що можуть купити українця за 6 млн.
- У цьому сезоні Судаков зіграв 24 матчі, забив 5 голів та віддав 1 асист. Transfermarkt оцінює півзахисника у 25 млн євро.
- Сікан забив 8 голів та віддав 3 асисти у 29 матчах. Його ціна - 6 млн.
Збірна України і Євро-2024
У стиковому матчі плей-офф кваліфікації Євро-2024 Україна 21 березня на виїзді зіграє з Боснією і Герцеговиною, а в разі перемоги – 26 березня у Вроцлаві з переможцем пари Ізраїль – Ісландія.
Євро-2024 відбудеться 14 червня – 14 липня 2024 року.
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