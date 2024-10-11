Україна - Грузія: де та коли дивитись матч 3-го туру Ліги націй

Матч Україна - Грузія буде номінально домашнім для нашої національної команди. Поєдинок 3-го туру Ліги націй пройде у Познані. Початок о 21:45.

Букмекери вважають, що збірна України є фаворитом зустрічі. На виграш нашої команди дають коефіцієнт 2,34. Можливість нічиї оцінюють у 3,30, так само і перемогу Грузії.

Водночас у збірної України серйозні кадрові проблеми. Через травми жовтневі матчі пропустять: Віталій Миколенко, Олександр Зінченко, Руслан Малиновський, Віктор Циганков, Володимир Бражко та Олександр Піхальонок.

Ліга націй

3-й тур

11 жовтня

Україна - Грузія

Початок - 21:45

Трансляція - Megogo, регіональні канали "Суспільного"

Як Україна виступає у Лізі націй

Команда Сергія Реброва стартувала в новому розіграші Ліги націй 7 вересня в Празі з поразки від Албанії з рахунком 1:2. У іншому матчі 1-го туру Грузія розгромила Чехію з рахунком 4:1.

У 2-му турі Україна програла Чехії (2:3), а Грузія здолала Албанію (1:0).