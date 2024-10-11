Україна - Грузія: онлайн-трансляція матчу Ліги націй

У п'ятницю, 11 жовтня, у 3-му турі Ліги націй збірна України зустрічається у Познані з Грузією. Еспресо проведе текстову трансляцію матчу. Початок - о 21:45

Команда Сергія Реброва невдало розпочала виступи в другому за силою дивізіоні Ліги націй. 7 вересня в Празі наша команда зазнала поразки від Албанії - 1:2. У іншому матчі 1-го туру Грузія розгромила Чехію з рахунком 4:1. У 2-му турі Україна програла Чехії - 2:3, а грузини в гостях здолали албанців - 1:0.

Перед 3-м туром Грузія з 6 очками очолює турнірну таблицю групи 1. Албанія та Чехія набрали по 3 бали, Україна не має жодного пункту та йде останньою.

Збірна України підійшла до гри з Грузією із суттєвими кадровими проблемами. Через травми та хвороби сьогодні не зіграють Андрій Ярмоленко, Віталій Миколенко, Олександр Зінченко, Руслан Малиновський, Віктор Циганков, Володимир Бражко, Олександр Піхальонок та Андрій Лунін.

Ліга націй

Ліга B. Група 1. 3-й тур

11 жовтня

Україна - Грузія

Познань, Enea Arena

Початок - 21:45