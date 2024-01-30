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Унікальний асист Зінченка допоміг "Арсеналу" перемогти "Ноттінгем" в АПЛ

30 січня, 2024 вiвторок
23:37
Футбол Олександр Зінченко, Арсенал, АПЛ

У 22-му турі Англійської Прем'єр-ліги лондонський "Арсенал" здобув перемогу над "Ноттінгем Форест"

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч завершився перемогою "Арсеналу" над "Ноттінгем Форест" з рахунком 2:1. Хоча до 65-ї хвилини ситуація була 0:0.

У моменті з першим голом важливу роль зіграв Олександр Зінченко. Українець вдало побачив Габріеля Жезуса і кинув йому м'яч з ауту. Бразилець вдало ввійшов до воротарського майданчика і розстріляв ворота суперника.

На 72-й хвилині Букайо Сака подвоїв перевагу "Арсеналу". На останніх хвилинах "Ноттінгем" скоротив відставання, але цього було недостатньо.

У турнірній таблиці АПЛ "Арсенал" займає другу позицію і відстає від лідера - "Ліверпуля" - на 2 бали. Проте у команди Юргена Клоппа є матч в запасі.

АПЛ

22-й тур

30 січня

"Ноттінгем" - "Арсенал" 1:2

Голи: Авонії, 89 - Жезус, 65, Сака, 72

Теги:
Спорт
Олександр Зінченко
Результати футбольних матчів
Прем'єр-ліга Англії
ФК Арсенал Лондон
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