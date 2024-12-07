УПЛ: результати та розклад матчів 16-го туру
У суботу, 7 грудня, продовжується 16-й тур Української Премʼєр-ліги
Про це повідомляє офіційний сайт Української Прем'єр-ліги.
Трансляції всіх матчів доступні на UPL.TV.
Чемпіонат України
16-й тур
Четвер, 5 грудня
"Шахтар" - "Ворскла" 3:1
Голи: Невертон, 14, Судаков, 22, Траоре, 36 - Нестеренко, 76
Субота, 7 грудня
13:00 "Лівий Берег" - "ЛНЗ Черкаси"
15:30 "Чорноморець" - "Кривбас"
18:00 "Карпати" - "Верес"
Неділя, 8 грудня
13:00 "Інгулець" - "Зоря"
15:30 "Колос" - "Оболонь"
18:00 "Динамо" - "Олександрія"
Понеділок, 9 грудня
18:00 "Полісся" - "Рух"
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