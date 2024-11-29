УПЛ: результати та розклад усіх матчів 15-го туру
У пʼятницю, 29 листопада, стартує 15-й тур Української Премʼєр-ліги
Про це повідомив офіційний сайт УПЛ.
Трансляції всіх матчів доступні на UPL.TV.
Українська Премʼєр-ліга
15-й тур
Пʼятниця, 29 листопада
15:30 "Ворскла" - "Інгулець"
Субота, 30 листопада
13:00 "ЛНЗ Черкаси" - "Верес"
15:30 "Кривбас" - "Полісся"
18:00 "Лівий Берег" - "Оболонь"
Неділя, 1 грудня
13:00 "Олександрія" - "Чорноморець"
15:30 "Колос" - "Динамо"
18:00 "Шахтар" - "Рух"
Понеділок, 2 грудня
18:00 "Зоря" - "Карпати"
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