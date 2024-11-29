Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Футбол УПЛ: результати та розклад усіх матчів 15-го туру
Анонс

УПЛ: результати та розклад усіх матчів 15-го туру

Влад Дідусь
29 листопада, 2024 п'ятниця
05:55
Футбол Ворскла, УПЛ, Олександр Скляр і Віктор Корнієнко

У пʼятницю, 29 листопада, стартує 15-й тур Української Премʼєр-ліги

Зміст

Про це повідомив офіційний сайт УПЛ.

Трансляції всіх матчів доступні на UPL.TV. 

Українська Премʼєр-ліга 

15-й тур

Пʼятниця, 29 листопада

15:30 "Ворскла" - "Інгулець"

Субота, 30 листопада

13:00 "ЛНЗ Черкаси" - "Верес"

15:30 "Кривбас" - "Полісся"

18:00 "Лівий Берег" - "Оболонь"

Неділя, 1 грудня

13:00 "Олександрія" - "Чорноморець"

15:30 "Колос" - "Динамо"

18:00 "Шахтар" - "Рух"

Понеділок, 2 грудня

18:00 "Зоря" - "Карпати"

Теги:
Новини
Спорт
Динамо Київ
Шахтар
ФК Карпати
Чорноморець
УПЛ
Чемпіонат України
Зоря
Оболонь
Олександрія
ФК Рух
Результати футбольних матчів
ФК Верес
ФК Ворскла
ФК Інгулець
ФК Колос
Читайте також:
Рустем Умєров
Автор Катерина Єсікова
28 листопада, 2024 четвер
Південна Корея відмовила Україні у продажі озброєння, - ЗМІ
Автор Зоя Казанжи
27 листопада, 2024 середа
Як стати щасливими без уроків щастя в розтерзаній країні?
Володимир Путін
Автор Юлія Лаврук
28 листопада, 2024 четвер
Під час візиту Путіна до Астани на вуличному екрані з'явився прапор України: поліція Казахстану розпочала розслідування
  • USD 41.43
    Купівля 41.43
    Продаж 41.91
  • EUR
    Купівля 43.66
    Продаж 44.35
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
29 листопада
06:30
Джо Байден
Байден назвав обурливою масовану атаку Росії 28 листопада й нагадав про важливість підтримки України
06:30
OPINION
Путін знову підіймає ставки, прагне капітуляції навіть не стільки від України, скільки від США
06:29
П’ятнадцять людей загинули і щонайменше сто вважаються зниклими безвісти внаслідок зсуву ґрунту в Уганді
06:22
Оновлено
вогонь, полум'я, пожежа
У Ростовській області зайнялася нафтобаза росрезерву "Атлас". Росіяни скаржаться на атаку дронів
05:51
Сили сирійської опозиції, що проводять військову операцію проти режиму Асада, досягли околиць Алеппо
05:25
Інфографіка
Денис Попов (ліворуч), Динамо - Вікторія
Ліга Європи: який вигляд має таблиця після 5-ї поспіль поразки "Динамо"
04:57
Донеччина, війна
РФ просунулась у Кураховому та Берестках, - DeepState
04:11
Оновлено
Грузія ЄС
Відмова від переговорів щодо вступу в ЄС: у Грузії спалахнули протести
03:48
Володимир Кличко
У Кличка зірвались переговори про повернення на ринг заради чемпіонського бою, - ЗМІ
03:26
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росіяни запустили дрони по Україні: у Києві через падіння уламків зайнялася поліклініка, є постраждалий
02:38
Рафаель Маріано Гроссі
У МАГАТЕ відзвітували, як нові атаки РФ вплинули на роботу українських АЕС
01:26
Війна з Росією, ЗСУ
Покровський напрямок: ЗСУ відбили штурм росіян в районі Лисівки
00:54
Олександр Шовковський, Динамо
Шовковський назвав причину поразки "Динамо" у матчі проти "Вікторії Плзень"
00:25
Рома, Артем Довбик, Ліга Європи
Довбик допоміг "Ромі" врятуватись від поразки проти "Тоттенгема" у Лізі Європи
2024, четвер
28 листопада
23:43
Київ Цифровий
Київ Цифровий запровадив можливість безкоштовного паркування для військових і ветеранів
23:14
Наровля
РФ у 2022 році створила в Білорусі на держпідприємстві табір, де тримали та катували українців, - Схеми
22:41
Оновлено
Війна з Росією, ЗСУ
З початку доби на фронті сталося 188 боєзіткнень: найактивніші росіяни на Покровському і Курахівському напрямках
22:31
У Москві напали на посольство Швеції
Кидали пляшки і розпилювали фарбу: у Москві невідомі напали на посольство Швеції
21:49
Україна_Польща
Польща пообіцяла приділити похованням українців належну увагу на взаємній основі, - МЗС України
21:40
морський телекомунікаційний кабель
Литва відновила кабельне сполучення зі Швецією через Балтійське море
21:38
Володимир Бражко (ліворуч), Динамо - Вікторія
"Динамо" - "Вікторія Плзень" 1:2: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи
21:14
Ексклюзив
росія ядерна зброя
"Ризик для Росії занадто великий”: авіаексперт Романенко пояснив, чому Путін не застосує ядерну зброю
21:14
Нотр-Дам де Парі, Собор Паризької Богоматері
У Франції відкриють Собор Паризької Богоматері, відреставрований після пожежі
20:55
єврейська громада україни
Ізраїль та "Хезболла" звинуватили одне одного у порушенні перемир'я
20:40
Норвегія
Норвегія схвалила збільшення допомоги Україні у 2025 році до $3,2 млрд
20:34
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Чому Південна Корея відмовляється постачати зброю Україні та як проходить процес розмінування на деокупованих територіях. Колонка Сергія Згурця
20:17
В Іспанії затримали 10 осіб, які перевозили гашиш з Африки виготовленими в Україні дронами
20:09
Анонс
Дні есеєстики - афіша
У Києві відбудеться шостий фестиваль “Дні есеїстики”
20:03
путін
Путін пригрозив застосувати проти України "всі наявні засоби ураження" в разі отримання нею ядерної зброї
20:00
OPINION
Позбувшись "ядерки", ми викупили себе з російського рабства
19:55
Оновлено
Путін
Путін заявив, що центри ухвалення рішень у Києві можуть стати ціллю для "Орешника". Зеленський вважає, що метою ескалації є тиск на Трампа
19:49
Окупанти розстріляли ще чотирьох українських військовополонених під Покровськом
19:31
Херсонська область
РФ вдарила по Білозерці на Херсонщині: 4 поранених
19:03
Дмитро Медведєв
Медведєв купив у Великій Британії яхту за $4,3 млн, – розслідування
18:54
відключення електроенергії
Від однієї до трьох черг: як вимикатимуть світло 29 листопада
18:53
Віктор Медведчук
АРМА вторгувало понад 1 млн грн за 80 картин з колекції Медведчука
18:46
РФ протягом дня понад 20 разів атакувала Нікопольщину: поранено чоловіка
18:38
Роберт Фіцо
Речник МЗС про намір Фіцо поїхати на парад 9 травня до РФ: "Може, перед Москвою варто заїхати в Херсон?"
18:37
ООН
ООН виділяє додаткові $3,6 млн на підтримку прифронтових територій
18:31
Аналітика
Нафта
Коли у РФ закінчаться гроші на війну: що насправді відбувається з економікою Росії
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV