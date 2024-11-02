УПЛ: розклад і результати матчів 12-го туру
У суботу, 2 листопада, стартує 12-й тур чемпіонату України з футболу
Про це повідомив офіційний сайт УПЛ.
Трансляції всіх матчів доступні на UPL.TV.
Українська Премʼєр-ліга
12-й тур
Субота, 2 листопада
15:30 "Карпати" - "Лівий Берег"
18:00 "Шахтар" - "Чорноморець"
Неділя, 3 листопада
13:00 "Ворскла" - "Колос"
15:30 "Олександрія" - "Полісся"
18:00 "Динамо" - "Інгулець"
Понеділок, 4 листопада
13:00 "Оболонь" - "Верес"
15:30 "Кривбас" - "Рух"
18:00 "Зоря" - "ЛНЗ Черкаси"
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