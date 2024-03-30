УПЛ: розклад матчів і трансляцій 22-го туру
У суботу, 30 березня, стартує 22-й тур чемпіонату України з футболу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Трансляції більшості матчів відбудуться на UPL.tv. Вони доступні на OTT-платформах sweet.tv, VodafoneTV, Київстар ТБ, Setanta Sports, youtv, VOLIA та Ланет.TV.
Українська Прем'єр-ліга
22-й тур
30 березня
13:00 "Оболонь" - "Шахтар"
15:30 "Полісся" - "Чорноморець"
18:00 "Верес" - "Кривбас"
31 березня
13:00 "Минай" - "Олександрія"
15:30 "Зоря" - "Металіст 1925"
15:30 "Ворскла" - "Динамо"
18:00 "Колос" - "Дніпро-1"
1 квітня
18:00 "Рух" - "ЛНЗ Черкаси"
УПЛ: Ситуація після 21-го туру
У 21-му тур Прем'єр-ліги "Шахтар" переміг "Минай" з рахунком 2:0, "Кривбас" здолав "Колос" 1:0, "Динамо" переграло "Зорю" 2:0, а "Дніпро-1" зіграв унічию 1:1 з "ЛНЗ Черкаси".
"Шахтар" має 43 очка та з двома матчами у запасі очолює турнірну таблицю. "Кривбас" також набрав 43 пункти та поступається донеччанам за додатковими показниками. "Дніпро-1" із 39 балами йде третім. На четвертій позиції з 38 балами розташувалося "Динамо", яке провело на три гри менше конкурентів.
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