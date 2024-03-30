УПЛ: розклад матчів і трансляцій 22-го туру

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Трансляції більшості матчів відбудуться на UPL.tv. Вони доступні на OTT-платформах sweet.tv, VodafoneTV, Київстар ТБ, Setanta Sports, youtv, VOLIA та Ланет.TV.

Українська Прем'єр-ліга

22-й тур

30 березня

13:00 "Оболонь" - "Шахтар"

15:30 "Полісся" - "Чорноморець"

18:00 "Верес" - "Кривбас"

31 березня

13:00 "Минай" - "Олександрія"

15:30 "Зоря" - "Металіст 1925"

15:30 "Ворскла" - "Динамо"

18:00 "Колос" - "Дніпро-1"

1 квітня

18:00 "Рух" - "ЛНЗ Черкаси"

УПЛ: Ситуація після 21-го туру

У 21-му тур Прем'єр-ліги "Шахтар" переміг "Минай" з рахунком 2:0, "Кривбас" здолав "Колос" 1:0, "Динамо" переграло "Зорю" 2:0, а "Дніпро-1" зіграв унічию 1:1 з "ЛНЗ Черкаси".

"Шахтар" має 43 очка та з двома матчами у запасі очолює турнірну таблицю. "Кривбас" також набрав 43 пункти та поступається донеччанам за додатковими показниками. "Дніпро-1" із 39 балами йде третім. На четвертій позиції з 38 балами розташувалося "Динамо", яке провело на три гри менше конкурентів.