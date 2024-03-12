УПЛ: розклад матчів та трансляцій 21-го туру
У вівторок, 12 березня, матчами "Динамо" - "Зоря", "Шахтар" - "Минай" та "ЛНЗ Черкаси" - "Дніпро-1" стартує 21-й тур чемпіонату України з футбол
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Трансляції більшості матчів відбудуться на UPL.tv. Вони доступні на OTT-платформах sweet.tv, VodafoneTV, Київстар ТБ, Setanta Sports, youtv, VOLIA та Ланет.TV.
Чемпіонат України
21-й тур
12 березня
13:00 "ЛНЗ Черкаси" - "Дніпро-1"
15:30 "Динамо" - "Зоря"
18:00 "Шахтар" - Минай"
15 березня
18:00 "Олександрія" - "Ворскла"
16 березня
13:00 "Металіст 1925" - "Рух"
15:30 "Оболонь" - "Полісся"
18:00 "Кривбас" - "Колос"
17 березня
15:30 "Чорноморець" - "Верес"
Який вигляд має турнірна таблиця УПЛ
У 20-му турі УПЛ "Шахтар" обіграв "Колос" (3:2) та завдяки перемозі очолив турнірну таблицю чемпіонату України. 40 очок також має і "Кривбас", але у криворіжців 20 зіграних матчів, а в донеччан 18.
Третім йде "Дніпро-1", у команди 38 балів і 20 матчів. Київське "Динамо" має 35 пунктів і йде четвертим з трьома матчами у запасі.
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