УПЛ: розклад матчів та трансляцій 21-го туру

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Трансляції більшості матчів відбудуться на UPL.tv. Вони доступні на OTT-платформах sweet.tv, VodafoneTV, Київстар ТБ, Setanta Sports, youtv, VOLIA та Ланет.TV.

Чемпіонат України

21-й тур

12 березня

13:00 "ЛНЗ Черкаси" - "Дніпро-1"

15:30 "Динамо" - "Зоря"

18:00 "Шахтар" - Минай"

15 березня

18:00 "Олександрія" - "Ворскла"

16 березня

13:00 "Металіст 1925" - "Рух"

15:30 "Оболонь" - "Полісся"

18:00 "Кривбас" - "Колос"

17 березня

15:30 "Чорноморець" - "Верес"

Який вигляд має турнірна таблиця УПЛ

У 20-му турі УПЛ "Шахтар" обіграв "Колос" (3:2) та завдяки перемозі очолив турнірну таблицю чемпіонату України. 40 очок також має і "Кривбас", але у криворіжців 20 зіграних матчів, а в донеччан 18.

Третім йде "Дніпро-1", у команди 38 балів і 20 матчів. Київське "Динамо" має 35 пунктів і йде четвертим з трьома матчами у запасі.