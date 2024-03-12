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Головна Футбол УПЛ: розклад матчів та трансляцій 21-го туру

УПЛ: розклад матчів та трансляцій 21-го туру

12 березня, 2024 вiвторок
06:55
Футбол

У вівторок, 12 березня, матчами "Динамо" - "Зоря", "Шахтар" - "Минай" та "ЛНЗ Черкаси" - "Дніпро-1" стартує 21-й тур чемпіонату України з футбол

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

Трансляції більшості матчів відбудуться на UPL.tv. Вони доступні на OTT-платформах sweet.tv, VodafoneTV, Київстар ТБ, Setanta Sports, youtv, VOLIA та Ланет.TV. 

Чемпіонат України

21-й тур

12 березня

13:00 "ЛНЗ Черкаси" - "Дніпро-1"

15:30 "Динамо" - "Зоря"

18:00 "Шахтар" - Минай" 

15 березня 

18:00 "Олександрія" - "Ворскла" 

16 березня 

13:00 "Металіст 1925" - "Рух"

15:30 "Оболонь" - "Полісся" 

18:00 "Кривбас" - "Колос" 

17 березня 

15:30 "Чорноморець" - "Верес"   

Який вигляд має турнірна таблиця УПЛ 

У 20-му турі УПЛ "Шахтар" обіграв "Колос" (3:2) та завдяки перемозі очолив турнірну таблицю чемпіонату України. 40 очок також має і "Кривбас", але у криворіжців 20 зіграних матчів, а в донеччан 18.

Третім йде "Дніпро-1", у команди 38 балів і 20 матчів. Київське "Динамо" має 35 пунктів і йде четвертим з трьома матчами у запасі.

Теги:
Спорт
Динамо Київ
Шахтар
УПЛ
Чемпіонат України
Зоря
Результати футбольних матчів
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