УПЛ: розклад матчів і трансляцій 24-го туру
У суботу, 13 квітня, стартує 24-й тур чемпіонату України з футболу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Трансляції більшості матчів відбудуться на UPL.tv. Вони доступні на OTT-платформах sweet.tv, VodafoneTV, Київстар ТБ, Setanta Sports, youtv, VOLIA та Ланет.TV.
Українська Прем'єр-ліга
24-й тур
13 квітня
13:00 "Оболонь" - "Минай"
15:30 "Олександрія" - "Динамо"
18:00 "Рух" - "Кривбас"
14 квітня
13:00 "Ворскла" - "Шахтар"
15:30 "Зоря" - "Чорноморець" (УНІАН)
18:00 "Полісся" - "Колос"
15 квітня
15:30 ЛНЗ - "Верес"
18:00 "Металіст 1925" - "Дніпро-1"
УПЛ: ситуація перед 24-м туром
Донецький "Шахтар", який поки зіграв 21 матч, закріпив лідерство в УПЛ з 49 балами. "Динамо" має таку ж кількість поєдинків, але йде лише третім з 45 очками. Другий - "Кривбас", 47 пунктів у 23 матчах.
"Дніпро-1" розмістився на четвертій позиції з 43 балами, дніпряни поки недосяжні для львівського "Руху", який п'ятий з 39 очками. У перегонах за єврокубки також "Полісся" з 36 пунктами.
У боротьбі за виживання аутсайдером є "Минай", який на останній позиції з 14 балами. Щільна ситуація між "Металістом 1925" (17 очок), "Оболонню" (18) та "Вересом" (19).
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