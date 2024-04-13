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УПЛ: розклад матчів і трансляцій 24-го туру

13 квітня, 2024 субота
08:00

У суботу, 13 квітня, стартує 24-й тур чемпіонату України з футболу

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Трансляції більшості матчів відбудуться на UPL.tv. Вони доступні на OTT-платформах sweet.tv, VodafoneTV, Київстар ТБ, Setanta Sports, youtv, VOLIA та Ланет.TV. 

Українська Прем'єр-ліга

24-й тур

13 квітня

13:00 "Оболонь" - "Минай"

15:30 "Олександрія" - "Динамо"

18:00 "Рух" - "Кривбас"

14 квітня

13:00 "Ворскла" - "Шахтар"

15:30 "Зоря" - "Чорноморець" (УНІАН)

18:00 "Полісся" - "Колос"

15 квітня

15:30 ЛНЗ - "Верес"

18:00 "Металіст 1925" - "Дніпро-1"

УПЛ: ситуація перед 24-м туром

Донецький "Шахтар", який поки зіграв 21 матч, закріпив лідерство в УПЛ з 49 балами. "Динамо" має таку ж кількість поєдинків, але йде лише третім з 45 очками. Другий - "Кривбас", 47 пунктів у 23 матчах.

"Дніпро-1" розмістився на четвертій позиції з 43 балами, дніпряни поки недосяжні для львівського "Руху", який п'ятий з 39 очками. У перегонах за єврокубки також "Полісся" з 36 пунктами.

У боротьбі за виживання аутсайдером є "Минай", який на останній позиції з 14 балами. Щільна ситуація між "Металістом 1925" (17 очок), "Оболонню" (18) та "Вересом" (19).

Теги:
Спорт
Динамо Київ
Шахтар
Чорноморець
УПЛ
Чемпіонат України
Зоря
Оболонь
Олександрія
ФК Рух
ФК Верес
ФК Ворскла
СК Дніпро-1
ФК Колос
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