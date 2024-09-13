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Головна Футбол УПЛ: розклад матчів і трансляцій 6-го туру
Анонс

УПЛ: розклад матчів і трансляцій 6-го туру

Влад Дідусь
13 вересня, 2024 п'ятниця
05:57
Футбол Костянтин Вівчаренко, Динамо, УПЛ

У пʼятницю, 13 вересня, стартує 6-й тур Української Премʼєр-ліги 2024/25

Зміст

Про це повідомив офіційний сайт УПЛ.

Трансляції всіх матчів доступні на UPL.TV. 

Українська Премʼєр-ліга

6-й тур

13 вересня

18:00 "Оболонь" - "Олександрія"

14 вересня 

13:00 "Чорноморець" - "Інгулець"

15:30 "Зоря" - "Динамо"

18:00 "Шахтар" - "Карпати"

15 вересня

13:00 "Ворскла" - "Рух"

15:30 "Лівий Берег" - "Кривбас"

18:00 "Полісся" - "Верес"

16 вересня

18:00 "Колос" - "ЛНЗ Черкаси"

Теги:
Спорт
Динамо Київ
Шахтар
УПЛ
Чемпіонат України
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