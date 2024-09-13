УПЛ: розклад матчів і трансляцій 6-го туру
У пʼятницю, 13 вересня, стартує 6-й тур Української Премʼєр-ліги 2024/25
Про це повідомив офіційний сайт УПЛ.
Трансляції всіх матчів доступні на UPL.TV.
Українська Премʼєр-ліга
6-й тур
13 вересня
18:00 "Оболонь" - "Олександрія"
14 вересня
13:00 "Чорноморець" - "Інгулець"
15:30 "Зоря" - "Динамо"
18:00 "Шахтар" - "Карпати"
15 вересня
13:00 "Ворскла" - "Рух"
15:30 "Лівий Берег" - "Кривбас"
18:00 "Полісся" - "Верес"
16 вересня
18:00 "Колос" - "ЛНЗ Черкаси"
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