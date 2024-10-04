УПЛ: розклад матчів і трансляцій 9-го туру
У пʼятницю, 4 жовтня, стартує 9-й тур чемпіонату України з футболу
Про це повідомив офіційний сайт УПЛ.
Трансляції всіх матчів доступні на UPL.TV.
Українська Премʼєр-ліга
9-й тур
П'ятниця, 4 жовтня
15:30 "Чорноморець" - "Оболонь"
18:00 "Карпати" - "Інгулець"
Субота, 5 жовтня
13:00 "Верес" - "Зоря"
15:30 "Олександрія" - "Рух"
18:00 "Колос" - "Лівий Берег"
Неділя, 6 жовтня
13:00 "Полісся" - "Ворскла"
15:30 "Шахтар" - "ЛНЗ Черкаси"
18:00 "Динамо" - "Кривбас"
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