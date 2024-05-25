УПЛ: який вигляд має фінальна турнірна таблиця сезону 2023/24
У суботу, 25 травня, були зіграні фінальні матчі чемпіонату України з футболу 2023/24
Про це повідомляє Еспресо.TV.
"Шахтар" став чемпіоном. У наступному сезоні "гірники" зіграють в основному раунді Ліги чемпіонів, якщо дортмундська "Борусія" програє у фіналі ЛЧ, інакше донеччани боротимуться у плей-оф кваліфікації.
Київське "Динамо", яке фінішувало другим, боротиметься за Лігу чемпіонів з другого кваліфікаційного раунду.
"Кривбас" закінчив сезон третім і гратиме у кваліфікації Ліги Європи. Натомість "Дніпро-1" і "Полісся" - боротимуться у кваліфікації Ліги конференцій.
Харківський "Металіст 1925" і закарпатський "Минай" вилетіли в першу лігу. У перехідних матчах зіграють "Оболонь" - "Лівий Берег" та "Верес" - "Епіцентр". Попередньо, поєдинки пройдуть 29 травня і 2 червня.
Натомість з першої ліги в УПЛ підіймаються львівські "Карпати" та "Інгулець" із смт Петрове.
Фото: УПЛ
- У 30-му турі УПЛ зустрілися "Рух" і "Динамо" Київ. Столичний клуб виборов перемогу, не давши львів'янам потрапити до єврокубків
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