УПЛ: який вигляд має фінальна турнірна таблиця сезону 2023/24

Про це повідомляє Еспресо.TV.

"Шахтар" став чемпіоном. У наступному сезоні "гірники" зіграють в основному раунді Ліги чемпіонів, якщо дортмундська "Борусія" програє у фіналі ЛЧ, інакше донеччани боротимуться у плей-оф кваліфікації.

Київське "Динамо", яке фінішувало другим, боротиметься за Лігу чемпіонів з другого кваліфікаційного раунду.

"Кривбас" закінчив сезон третім і гратиме у кваліфікації Ліги Європи. Натомість "Дніпро-1" і "Полісся" - боротимуться у кваліфікації Ліги конференцій.

Харківський "Металіст 1925" і закарпатський "Минай" вилетіли в першу лігу. У перехідних матчах зіграють "Оболонь" - "Лівий Берег" та "Верес" - "Епіцентр". Попередньо, поєдинки пройдуть 29 травня і 2 червня.

Натомість з першої ліги в УПЛ підіймаються львівські "Карпати" та "Інгулець" із смт Петрове.

Фото: УПЛ