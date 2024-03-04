УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця після 19-го туру
За підсумками 19-го туру чемпіонату України з футболу "Дніпро-1" відібрав лідерство у "Кривбаса", на третю позицію вийшов "Шахтар", а "Динамо" - на четверту
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У центральному матчі туру "Шахтар" у більшості переміг "Кривбас" - 5:2. "Дніпро-1" скористався поразкою клубу з Кривого Рогу та переграв у гостях "Оболонь" - 1:0. "Динамо" здолало "Чорноморець" 1:0 та здобула шосту перемогу поспіль в Прем'єр-лізі.
Фото: facebook.com/upl.ua.official
"Дніпро-1" має 38 очок та займає перше місце. "Кривбас" з 37 пунктами другий. "Шахтар" набрав 35 балів та дві гри в запасі. "Динамо" із 34 очками вийшло на четверту позицію і зіграло на три матчі менше конкурентів.
Фото: facebook.com/upl.ua.official
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