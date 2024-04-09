УПЛ: який вигляд має турнірна таблиця після 23-го туру

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Донецький "Шахтар", який поки зіграв 21 матч, закріпив лідерство в УПЛ з 49 балами. "Динамо" має таку ж кількість поєдинків, але йде лише третім з 45 очками. Другий - "Кривбас" - 47 пунктів у 23 матчах.

"Дніпро-1" розмістився на четвертій позиції з 43 балами, дніпряни поки недосяжні для львівського "Руху", який п'ятий з 39 очками. У гонці за єврокубки також "Полісся" з 36 пунктами.

У боротьбі за виживання аутсайдером є "Минай", який на останній позиції з 14 балами. Щільна ситуація між "Металістом 1925" (17 очок), "Оболонню" (18) та "Вересом" (19).

Фото: УПЛ