УПЛ: який вигляд має турнірна таблиця після 23-го туру
У вівторок, 9 квітня, був зіграний фінальний матч 23-го туру УПЛ
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Донецький "Шахтар", який поки зіграв 21 матч, закріпив лідерство в УПЛ з 49 балами. "Динамо" має таку ж кількість поєдинків, але йде лише третім з 45 очками. Другий - "Кривбас" - 47 пунктів у 23 матчах.
"Дніпро-1" розмістився на четвертій позиції з 43 балами, дніпряни поки недосяжні для львівського "Руху", який п'ятий з 39 очками. У гонці за єврокубки також "Полісся" з 36 пунктами.
У боротьбі за виживання аутсайдером є "Минай", який на останній позиції з 14 балами. Щільна ситуація між "Металістом 1925" (17 очок), "Оболонню" (18) та "Вересом" (19).
Фото: УПЛ
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.87 Купівля 38.87Продаж 39.35
- EUR Купівля 42.16Продаж 42.86
- Актуальне
- Важливе