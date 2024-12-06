В УПЛ назвали найкращого футболіста та тренера у листопаді

Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Процедура вибору складається з двох етапів. Спершу коментатори та експерти УПЛ ТБ, а також представники ЗМІ допомогли визначити четвірки топпретендентів у кожній номінації. На другому етапі вже вболівальники своїми голосами обирали найкращого з чотирьох кандидатів в кожній номінації.

Найкращим гравцем листопада в УПЛ обрали Єгора Твердохліба. Атакувальний півзахисник забив 5 голів у 4 матчах в листопаді. Гравець випередив у голосуванні Олексія Паламарчука ("Інгулець"), Безерру ("Олександрія") та Владислава Ваната ("Динамо").

Серед тренерів перемогу здобув Олег Шандрук з "Вереса". Рівненська команда у листопаді перемогла "Рух" (2:0) та ЛНЗ (2:1), зіграла унічию з "Оболонню" (0:0) та "Олександрією" (1:1).