УПЛ: який вигляд має турнірна таблиця після першого кола

Про це Еспресо.TV повідомляє з посиланням на офіційний сайт УПЛ.

"Динамо" та "Олександрія" мають по 37 очок і лідирують у турнірній таблиці УПЛ, вони єдині команди без поразок. "Шахтар" двічі програвав і з 33 балами йде третім.

У єврокубковій зоні також закріпився "Кривбас", який має 25 пунктів і матч у запасі. Неподалік "Полісся" (24), "Карпати" (21) і "Рух" (20).

У зоні вильоту боротьбу за виживання ведуть "Інгулець" (9 очок) та "Оболонь" (10). У зоні стикових матчів - "Лівий Берег" (10) та "Чорноморець" (12).

Фото: УПЛ