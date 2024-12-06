УПЛ: який вигляд має турнірна таблиця після першого кола
Після 15-х зіграних матчів київське "Динамо" та "Олександрія" ділять перше-друге місце у турнірній таблиці УПЛ
Про це Еспресо.TV повідомляє з посиланням на офіційний сайт УПЛ.
"Динамо" та "Олександрія" мають по 37 очок і лідирують у турнірній таблиці УПЛ, вони єдині команди без поразок. "Шахтар" двічі програвав і з 33 балами йде третім.
У єврокубковій зоні також закріпився "Кривбас", який має 25 пунктів і матч у запасі. Неподалік "Полісся" (24), "Карпати" (21) і "Рух" (20).
У зоні вильоту боротьбу за виживання ведуть "Інгулець" (9 очок) та "Оболонь" (10). У зоні стикових матчів - "Лівий Берег" (10) та "Чорноморець" (12).
Фото: УПЛ
- 4 грудня у перенесеному матчі 1-го туру УПЛ київське "Динамо" зіграло внічию з "Олександрією".
- 5 грудня "Шахтар" переграв "Ворсклу" в матчі-відкритті 16-го туру чемпіонату України з футболу. Наступні матчі відбудуться на вихідних.
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