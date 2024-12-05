УПЛ: "Шахтар" переміг "Ворсклу" в стартовому матчі 16-го туру
У четвер, 5 грудня, "Шахтар" переграв "Ворсклу" в матчі-відкритті 16-го туру чемпіонату України з футболу
Про це повідомляє Українська Прем'єр-ліга.
"Шахтар" набрав 33 очки та займає в турнірній таблиці третє місце. Лідерство ділять "Динамо" та "Олександрія", які набрали по 37 пунктів.
Чемпіонат України
5 грудня
16-й тур
"Шахтар" - "Ворскла" 3:1
Голи: Невертон, 14, Судаков, 22, Траоре, 36 - Нестеренко, 76
- 4 грудня у перенесеному матчі 1-го туру УПЛ київське "Динамо" зіграло внічию з "Олександрією".
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