Відбір на ЧС-2026: розклад матчів і трансляцій 9 жовтня
У четвер, 9 жовтня, стартує 7-й тур європейського відбору на ЧС-2026
Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Трансляції матчів доступні на медіасервісі Megogo.
ЧС-2026
Кваліфікація. 7-й тур
9 вересня
Група C
21:45 Білорусь – Данія
21:45 Шотландія – Греція
Група G
19:00 Фінляндія – Литва
21:45 Мальта – Нідерланди
Група H
21:45 Австрія – Сан-Марино
21:45 Кіпр – Боснія і Герцеговина
Група L
21:45 Чехія – Хорватія
21:45 Фарерські острови – Чорногорія
Напряму до фінальної частини ЧС-2026 від Європи вийдуть переможці груп, команди, які фінішують другими, зіграють у стикових матчах. Чемпіонат світу з футболу відбудеться влітку 2026 року в Канаді, Мексиці та США.
Україна у відборі на ЧС-2026
Збірна України у відборі ЧС-2026 виступає у групі D. Команда Сергія Реброва стартувала у кваліфікації у польському Вроцлаві грою проти Франції 5 вересня і поступилась 0:2.
9 вересня у Баку наша національна збірна зіграла з Азербайджаном (1:1), який розпочав виступи у відборі з гостьової поразки від Ісландії - 0:5.
У паралельній зустрічі 9 вересня Франція перемогла Ісландію (2:1). Завдяки цьому результату французи закріпили лідерство у турнірній таблиці, а Ісландія має відрив у 2 бали від України й Азербайджану, які ділять 3 і 4 місця.
