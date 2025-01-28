Виклали $250 млн за 7 матчів. "Аль-Хіляль" розірвав контракт з Неймаром

Про це повідомляє "Аль-Хіляль" у мережі X.

У клубі заявили, що угоду, яка діяла до літа 2025 року, було розірвано за взаємною згодою сторін. Очікується, що Неймар продовжить кар'єру в бразильському "Сантосі".

32-річний форвард перейшов до команди із Саудівської Аравії з французького ПСЖ за $98 млн. Через постійні травми він за півтора року зіграв за "Аль-Хіляль" 7 матчів, забив 1 гол та віддав 3 результативні передачі.

За сезон Неймар отримував $103 та заробив у клубі орієнтовно $152 млн. Таким чином "Аль-Хіляль" загалом втратив через невдалий трансфер бразильця близько $250 млн.

Як складалася кар'єра Неймара

Неймар розпочав кар'єру в "Сантосі". У 2013 році за 88 млн євро перейшов до іспанської "Барселони". У 2017 році каталонці продали бразильця за рекордні 222 млн євро до ПСЖ.

З "Барсою" Неймар виграв Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА, клубний чемпіонат світу та два титули Ла Ліги. З ПСЖ став п'ятиразовим чемпіоном Франції.

Неймар зіграв 128 матчів та забив 79 голів за збірну Бразилії. У 2016 році в її складі став олімпійським чемпіоном.