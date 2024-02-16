"Винна вся команда. Ми повинні ворушити дупою": лідер "Марселя" прокоментував матч зі "Шахтарем"

Про це повідомляє RMC Sport.

"Це як вірус. Щоб усунути це, ви повинні усвідомлювати, що того, що ви робите, недостатньо. Ми повинні, вибачте, ворушити дупою. Всі знають, що ми можемо в 10 разів краще. Коли ми справді граємо у свій футбол, ми знаємо, як зробити різницю. Скажу чесно: це починає зводити з розуму. Ти докладаєш зусиль, щоб мати можливість лідирувати в рахунку, а потім пропускаєш гол", - сказав П'єр-Омерік Обамеянг.

За словами форварда "Марселя", найкращий захист - це напад.

"Винна вся команда. Я перший. Я повинен першим захищатися, як божевільний, щоб не пропускати голи. Ми повинні триматися цього менталітету. У мене складається враження, що як тільки ми забиваємо, то починаємо сідати назад. А найкращий захист - це напад. То чому б не дотиснути суперника 5 хвилин після голу? Це один із напрямків роботи перед другим матчем проти «Шахтаря», який уже через тиждень пройде на "Велодромі", - сказав лідер французького клубу.