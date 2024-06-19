Воїни ЗСУ Скічко та Моралес прокоментують матч Словаччина - Україна на Євро-2024
У пʼятницю, 21 червня, матчем проти Словаччини збірна України з футболу продовжить свій шлях на Євро-2024
Про це повідомляє "Трибуна".
Коментаторами матчу 2-го туру групового етапу Євро-2024 Словаччина – Україна будуть воїни ЗСУ Вадим Скічко та Роберто Моралес.
Трансляція 21 червня буде доступна на медіасервісі Megogo. Початок о 16:00.
Як збірна України грає на Євро-2024
Україна розпочала виступи на Євро-2024 17 червня у Мюнхені з поразки від Румунії - 0:3. У 2-му турі команда Сергія Реброва зустрінеться 21 червня у Дюссельдорфі зі Словаччиною. Завершать українці груповий раунд 26 червня у Штутгарті матчем проти Бельгії.
До 1/8 фіналу ЧЄ вийдуть команди, які фінішують у своїх групах першими та другими, а також чотири з шести кращих збірних, які посядуть треті позиції.
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