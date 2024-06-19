Воїни ЗСУ Скічко та Моралес прокоментують матч Словаччина - Україна на Євро-2024

Про це повідомляє "Трибуна".

Коментаторами матчу 2-го туру групового етапу Євро-2024 Словаччина – Україна будуть воїни ЗСУ Вадим Скічко та Роберто Моралес.

Трансляція 21 червня буде доступна на медіасервісі Megogo. Початок о 16:00.

Як збірна України грає на Євро-2024

Україна розпочала виступи на Євро-2024 17 червня у Мюнхені з поразки від Румунії - 0:3. У 2-му турі команда Сергія Реброва зустрінеться 21 червня у Дюссельдорфі зі Словаччиною. Завершать українці груповий раунд 26 червня у Штутгарті матчем проти Бельгії.

До 1/8 фіналу ЧЄ вийдуть команди, які фінішують у своїх групах першими та другими, а також чотири з шести кращих збірних, які посядуть треті позиції.