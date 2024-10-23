"Ворскла" звільнила Долганського з посади головного тренера

Про це повідомляє офіційний сайт "Ворскли".

"Один із найстаріших та найамбітніших клубів Вищого дивізіону вітчизняного футболу, завдяки підтримці групою компаній Ferrexpo почесного президента Костянтина Жеваго, повсякчас ставив перед собою лише найвищі турнірні завдання. Наразі прийнято рішення припинити співпрацю з тренерським штабом Сергія Долганського. Проте це жодним чином не пов’язано з нібито поганою атмосферою в команді, як то намагалися подати у своїх матеріалах окремі електронні ЗМІ", - йдеться у повідомленні.

У "Ворсклі" подякували тренерському штабу Сергія Долганського за професійне ставлення до роботи, а також за знання, які тренери передали колективу.

Головна команда "Ворскли" продовжує підготовку до матчі з "Вересом", який пройде 27 жовтня у Рівному, у звичному режимі.