За Аргентину на Олімпіаді-2024 зіграють три чемпіони світу з футболу
За збірну Аргентини з футболу на Олімпіаді-2024 зіграють три чемпіони світу - Ніколас Отаменді, Хуліан Альварес та Херонімо Рульї
Про це повідомляє TNT Sports.
Аргентина обрала трьох гравців старших 23-х років, які за регламентом можуть зіграти на олімпійському футбольному турнірі. До складу команди увійшли три чемпіони світу - 2022 - захисник Ніколас Отаменді, форвард Хуліан Альварес та голкіпер Херонімо Рульї.
Отаменді виступає за португальську "Бенфіку" та є одноклубником українця Анатолія Трубіна, який проходить на Олімпіаду-2024 за віком, але не виступить на Іграх, нібито через відмову лісабонців його відпустити. Альварес грає за англійський "Манчестер Сіті", а Рульї - за нідерландський "Аякс".
Аргентина є суперником по групі збірної України, яка вперше здобула право виступити на Олімпіаді. Попри це, у головного тренера команди Руслана Ротаня виникли проблеми зі складом через відмову багатьох клубів, у тому числі й українських, відпускати футболістів на Ігри. Вони це не зобов'язані робити за правилами ФІФА, адже турнір проходить під егідою МОК.
Розклад матчів збірної України на Олімпіаді-2024
Збірна України розпочне виступи на Олімпіаді-2024 ще до церемонії відкриття - 24 липня грою проти Іраку. 27 липня команда Ротаня зустрінеться з Марокко. З Аргентиною українці зіграють 30 липня.
4 липня. Ліон. 20:00. Україна – Ірак
27 липня. Сент-Етьєн. 18:00. Україна – Марокко
30 липня. Ліон. 18:00. Україна – Аргентина
Що відомо про футбольний турнір Ігор у Парижі
Україна виступить у футбольному турнірі Олімпійських ігор вперше в історії. У Парижі вона гратиме під керівництвом Руслана Ротаня, який минулого року вивів молодіжну збірну U23 до півфіналу чемпіонату Європи, завдяки чому наша команда отримала путівку на Ігри-2024.
На Олімпіаді у чоловічих змаганнях з футболу виступають команди віком гравців не старших за 23 роки. Кожній збірній дозволяється заявити трьох старших футболістів.
Ігри-2024 в Парижі відбуватимуться 3 26 липня до 11 серпня.
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