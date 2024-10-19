Забарний допоміг "Борнмуту" зупинити переможну серію "Арсеналу"

Про це повідомляє пресслужба АПЛ.

Матч 8-го туру АПЛ закінчився поразкою "Арсеналу" проти "Борнмута" з рахунком 0:2. На 30-й хвилині "каноніри" залишились у меншості, а після цього, вже у другому таймі, пропустили голи від Раяна Крісті та Джастіна Клюйверта.

Український центрбек Ілля Забарний вийшов у стартовому складі "Борнмута", а Олександр Зінченко провів матч на лаві запасних "Арсеналу".

Для команди Міккеля Артети це перша поразка у цьому сезоні. Їхня безпрограшна серія тривала 17 ігор - з квітня 2023 року.

Англійська Премʼєр-ліга

8-й тур

19 жовтня

"Борнмут" - "Арсенал" 2:0

Голи: Крісті, 70, Клюйверт, 79

Вилучення: Саліба, 30