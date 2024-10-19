Забарний допоміг "Борнмуту" зупинити переможну серію "Арсеналу"
У суботу, 19 жовтня, лондонський "Арсенал" поступився "Борнмуту" у 8-му турі Англійської Премʼєр-ліги
Про це повідомляє пресслужба АПЛ.
Матч 8-го туру АПЛ закінчився поразкою "Арсеналу" проти "Борнмута" з рахунком 0:2. На 30-й хвилині "каноніри" залишились у меншості, а після цього, вже у другому таймі, пропустили голи від Раяна Крісті та Джастіна Клюйверта.
Український центрбек Ілля Забарний вийшов у стартовому складі "Борнмута", а Олександр Зінченко провів матч на лаві запасних "Арсеналу".
Для команди Міккеля Артети це перша поразка у цьому сезоні. Їхня безпрограшна серія тривала 17 ігор - з квітня 2023 року.
Англійська Премʼєр-ліга
8-й тур
19 жовтня
"Борнмут" - "Арсенал" 2:0
Голи: Крісті, 70, Клюйверт, 79
Вилучення: Саліба, 30
- Лідерами АПЛ залишаються "Ліверпуль" і "Манчестер Сіті", які після 7 матчів мають по 18 і 17 очок відповідно. "Арсенал" і "Астон Вілла", які відіграли 8 матчів, йдуть слідом.
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