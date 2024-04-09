"Жоден політик не вказуватиме, що нам робити": президент УЄФА кинувся на захист Білорусі

Про це повідомляє infoLibre.

"По-перше, жоден політик не буде вказувати нам, що робити, і ми не будемо слухати жодного політика. Я проти бойкотів, не люблю ні бойкотів, ні заборон. Але у випадку з Росією просто не було іншого виходу, і ми всі повинні спробувати допомогти зупинити цю війну, це божевілля", - заявив президент УЄФА.

Александер Чеферін зокрема відреагував на заяву міністерки внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фейзер, яка раніше вимагала не допускати Росію та Білорусь до кваліфікації Євро-2024.

"Але стосовно Білорусі кілька політиків написали нам, щоб усі, хто допомагав Росії, були виключені. Тепер я ставлю питання: чи допомагають Росії ті, хто купує газ? Чи варто виключати всі європейські країни, навіть найгучніші, які продовжують купувати газ? Геостратегічні проблеми мають вирішувати політики. Вимагати від спортивних організацій виконувати роботу замість них – це популізм і не більше", – вважає Чеферін.

Всі російські клуби та збірні були відсторонені від міжнародних турнірів через війну РФ проти України.