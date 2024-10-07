Зірці "Ювентуса" та МЮ скоротили термін дискваліфікації за допінг
Спортивний арбітражний суд скоротив термін дискваліфікації французького футболіста Поля Погба за вживання допінгу з чотирьох років до 18 місяців
Про це повідомляє офіційний сайт CAS.
У суді в Лозанні підтвердили, що дискваліфікація Погба скорочена до півтора року. Французькому півзахиснику італійського "Ювентуса" дозволили повернутися до тренувань у січні 2025 року, а з березня відновити виступи.
Під час розгляду апеляції чемпіона світу CAS погодився з більшістю аргументів хавбека, який стверджував, що заборонені речовини потрапили в його організм з добавкою, яку йому помилково виписав лікар у США.
31-річний француз здав позитивний допінг-тест 20 серпня 2023 року після гри серії A проти "Удінезе". У його пробі виявили перевищений вміст тестостерону.
Хто такий Поль Погба
Поль Погба є чемпіоном світу - 2018 у складі збірної Франції, за яку він зіграв 91 матч та забив 11 голів.
Крім "Ювентуса" півзахисник виступав за англійський "Манчестер Юнайтед". Француз є чотириразовим чемпіоном Італії та переможцем Ліги Європи у складі МЮ.
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