"Золотий м'яч-2024": стало відомо, за кого голосував представник України

Про це Ігор Лінник повідомив у Facebook.

У топ-3 вибору представника України потрапили Родрі, Дані Карвахаль та Джуд Беллінгем. Загалом Лінник передбачив 7 футболістів, які у підсумку посіли місця у топ-10

Вибір представника України:

Родрі ("Манчестер Сіті", збірна Іспанії) Дані Карвахаль ("Реал", збірна Іспанії) Джуд Беллінгем ("Реал", збірна Англії) Вінісіус Жуніор ("Реал", збірна Бразилії) Ламін Ямаль ("Барселона", збірна Іспанії) Флоріан Вірц ("Баєр", збірна Німеччини) Лаутаро Мартінес ("Інтер", збірна Аргентини) Філ Фоден ("Манчестер Сіті", збірна Англії) Кіліан Мбаппе (ПСЖ/"Реал", збірна Франції) Адемола Лукман ("Аталанта", збірна Нігерії)

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Айтана Бонматі та Родріго Ернандес, Фото: Ballon d'Or