"Золотий м'яч-2024": стало відомо, за кого голосував представник України
У понеділок, 28 жовтня, у Парижі відбулась церемонія вручення "Золотого мʼяча". Український представник Ігор Лінник голосував за переможця - Родрі
Про це Ігор Лінник повідомив у Facebook.
У топ-3 вибору представника України потрапили Родрі, Дані Карвахаль та Джуд Беллінгем. Загалом Лінник передбачив 7 футболістів, які у підсумку посіли місця у топ-10
Вибір представника України:
- Родрі ("Манчестер Сіті", збірна Іспанії)
- Дані Карвахаль ("Реал", збірна Іспанії)
- Джуд Беллінгем ("Реал", збірна Англії)
- Вінісіус Жуніор ("Реал", збірна Бразилії)
- Ламін Ямаль ("Барселона", збірна Іспанії)
- Флоріан Вірц ("Баєр", збірна Німеччини)
- Лаутаро Мартінес ("Інтер", збірна Аргентини)
- Філ Фоден ("Манчестер Сіті", збірна Англії)
- Кіліан Мбаппе (ПСЖ/"Реал", збірна Франції)
- Адемола Лукман ("Аталанта", збірна Нігерії)
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Айтана Бонматі та Родріго Ернандес, Фото: Ballon d'Or
- 28 жовтня "Золотий м'яч-2024" виборов іспанський футболіст англійського "Манчестер Сіті" Родрі.
- Вінісіус Жуніор та представники "Реала" влаштували демарш і не прибули на церемонію вручення ЗМ до Парижа.
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