"Зоря" у меншості дала бій "Шахтарю" в УПЛ
У перенесеному матчі 10-го туру чемпіонату України з футболу "Шахтар" переграв "Зорю" та збільшив відрив від "Динамо" до 4 очок
Про це повідомляє Еспресо.TV.
"Зоря" приймала "Шахтар" у Києві. Лідери Прем'єр-ліги повели у рахунку на 30-й хвилині - забив Данило Сікан. У середині другого тайму "гірники" опинились у більшості після вилучення Джордана, який отримав повторне попередження.
Попри це, "Зоря" На 73-й хвилині відігралася зусиллями Ігоря Кирюханцева. "Шахтар" дотиснув суперника на 86-й хвилині - відзначився Артем Бондаренко. Остаточний результат у компенсований час встановив Невертон.
"Шахтар" переміг "Зорю" 3:1, набрав 55 очок та зміцнив лідерство в УПЛ. Чинні чемпіони випереджають найближчого переслідувача - "Динамо" - на 4 пункти. "Зоря" з 26 балами йде 10-ю.
Чемпіонат України
Матч 10-го туру
18 квітня
"Зоря" - "Шахтар" 1:3
Голи: Кирюханцев, 73 - Сікан, 30, Бондаренко, 86, Невертон, 90+1
Вилучення: Джордан, 57 ("Зоря")
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