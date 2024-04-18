"Зоря" у меншості дала бій "Шахтарю" в УПЛ

Про це повідомляє Еспресо.TV.

"Зоря" приймала "Шахтар" у Києві. Лідери Прем'єр-ліги повели у рахунку на 30-й хвилині - забив Данило Сікан. У середині другого тайму "гірники" опинились у більшості після вилучення Джордана, який отримав повторне попередження.

Попри це, "Зоря" На 73-й хвилині відігралася зусиллями Ігоря Кирюханцева. "Шахтар" дотиснув суперника на 86-й хвилині - відзначився Артем Бондаренко. Остаточний результат у компенсований час встановив Невертон.

"Шахтар" переміг "Зорю" 3:1, набрав 55 очок та зміцнив лідерство в УПЛ. Чинні чемпіони випереджають найближчого переслідувача - "Динамо" - на 4 пункти. "Зоря" з 26 балами йде 10-ю.

Чемпіонат України

Матч 10-го туру

18 квітня

"Зоря" - "Шахтар" 1:3

Голи: Кирюханцев, 73 - Сікан, 30, Бондаренко, 86, Невертон, 90+1

Вилучення: Джордан, 57 ("Зоря")