"Зробимо все можливе, щоб перемогти": тренер Грузії зробив заяву перед матчем з Україною у Лізі націй

Про це повідомляє УАФ.

За словами Віллі Саньоли, збірна України - це дуже сильна команда.

"Це футбольна історія. Ти можеш програти один матч, але це не означає, що ти програєш наступний. Україна - дуже сильна команда з індивідуально сильними гравцями. Ми готуємося до важкого матчу. Ми будемо готові та сфокусовані на власній грі. Зробимо все можливе, щоб перемогти", - заявив тренер збірної Грузії.

Як Україна виступає у Лізі націй

Команда Сергія Реброва стартувала в новому розіграші Ліги націй 7 вересня в Празі з поразки від Албанії з рахунком 1:2. У іншому матчі 1-го туру Грузія розгромила Чехію з рахунком 4:1.

У 2-му турі Україна програла Чехії (2:3), а Грузія здолала Албанію (1:0).

11 жовтня Україна зустрінеться у Познані з Грузією, а 14 жовтня у Вроцлаві зіграє з Чехією.