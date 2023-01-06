Футболіст "Динамо" перейшов у чемпіонат Словенії

Про це повідомляє офіційний сайт "Целе".

Ібрагім Каргбо покинув київське "Динамо" у статусі вільного агента. Фінансові умови нового контракту форварда - не відомі.

Цікаво, що зі січня до червня 2022 року форвард грав у "Целе" в оренді, проте тепер став повноцінним гравцем команди.

23-річний бельгієць приєднався до "Динамо" у зимове міжсезоння 2019/20, проте з того часу провів лише 3 матчі за основну команду. Мав чимало травм.

У сезоні-2020/21 виступав на правах оренди за донецький "Олімпік".

30 грудня головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу розповів, що піде з команди, якщо відчує момент фізичної слабкості.

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