Футболіст "Динамо" перейшов у чемпіонат Словенії
Бельгійський форвард Ібрагім Каргбо перейшов у словенський "Целе"
Про це повідомляє офіційний сайт "Целе".
Ібрагім Каргбо покинув київське "Динамо" у статусі вільного агента. Фінансові умови нового контракту форварда - не відомі.
Цікаво, що зі січня до червня 2022 року форвард грав у "Целе" в оренді, проте тепер став повноцінним гравцем команди.
23-річний бельгієць приєднався до "Динамо" у зимове міжсезоння 2019/20, проте з того часу провів лише 3 матчі за основну команду. Мав чимало травм.
У сезоні-2020/21 виступав на правах оренди за донецький "Олімпік".
- 30 грудня головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу розповів, що піде з команди, якщо відчує момент фізичної слабкості.
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