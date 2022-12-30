Луческу відповів, чому він може піти з "Динамо"
Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу розповів, що піде з команди, якщо відчує момент фізичної слабкості
Про це повідомляє Digi Sport.
"Ми прийшли до "Динамо" за умов пандемії, досягли результатів, про які в Києві вже й не думали. Роком раніше "Шахтар" виграв чемпіонат із перевагою у 23 очки. І з цією командою ми виграли чемпіонат, випередивши "Шахтар" на 11 очок. Тож піти з команди тоді було неможливо. Якщо тепер матиму момент фізичної слабкості, я піду на пенсію. Але поки ми рухаємося вперед, про відмову не може бути й мови", - розповів Мірча Луческу.
77-річний румунський тренер очолив "Динамо" у 2020 році. В цьому сезоні команда Мірчі Луческу вилетіла з Ліги Європи, де набрала лише 1 бал. В УПЛ кияни йдуть третіми.
Контракт Луческу з "Динамо" розрахований до літа 2024 року.
- 13 листопада колишній президент бухарестського "Динамо" Константін Ангелаке заявив, що головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу готується до закінчення кар'єри.
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