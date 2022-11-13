Луческу збирається закінчити кар'єру: друг тренера "Динамо" назвав терміни

Про це повідомляє Gazeta Sporturilor.

Луческу розповів Ангелаке, що цей рік може стати останнім у кар'єрі румунського тренера.

"З особистої точки зору Мірча Луческу почувається добре. А з точки зору прогресу "Динамо" - клуб йде так, як може, в тому сенсі, що команда грає там, де може. В команді не може бути наступності, легіонери пішли, у них тільки молоді українці. Він сказав мені, що, можливо, цей рік буде для нього останнім, що йому досить і що йому потрібно подбати про себе, відпочити, мати спокій. Можливо, якщо так і буде продовжуватися (прим. - війна), то взимку навряд, але влітку він скаже Суркісу: "Зупинімося на цьому, знайдіть українця, знайдіть те, що ви хочете, і рухаймося далі", - сказав експрезидент бухарестського "Динамо" Константін Ангелаке.

77-річний румунський тренер очолив "Динамо" у 2020 році. В цьому сезоні команда Мірчі Луческу вилетіла з Ліги Європи, де набрала лише 1 бал. В УПЛ кияни йдуть п'ятими.

Контракт Луческу з "Динамо" розрахований до літа 2024 року.

10 листопада у 12-му турі УПЛ київське "Динамо" перемогло "Олександрію".

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