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Луческу збирається закінчити кар'єру: друг тренера "Динамо" назвав терміни

13 листопада, 2022 неділя
01:30
Спорт Мірча Луческу

Колишній президент бухарестського "Динамо" Константін Ангелаке заявив, що головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу готується до закінчення кар'єри

Про це повідомляє Gazeta Sporturilor.

Луческу розповів Ангелаке, що цей рік може стати останнім у кар'єрі румунського тренера.

"З особистої точки зору Мірча Луческу почувається добре. А з точки зору прогресу "Динамо" - клуб йде так, як може, в тому сенсі, що команда грає там, де може. В команді не може бути наступності, легіонери пішли, у них тільки молоді українці. Він сказав мені, що, можливо, цей рік буде для нього останнім, що йому досить і що йому потрібно подбати про себе, відпочити, мати спокій. Можливо, якщо так і буде продовжуватися (прим. - війна), то взимку навряд, але влітку він скаже Суркісу: "Зупинімося на цьому, знайдіть українця, знайдіть те, що ви хочете, і рухаймося далі", - сказав експрезидент бухарестського "Динамо" Константін Ангелаке.

77-річний румунський тренер очолив "Динамо" у 2020 році. В цьому сезоні команда Мірчі Луческу вилетіла з Ліги Європи, де набрала лише 1 бал. В УПЛ кияни йдуть п'ятими. 

Контракт Луческу з "Динамо" розрахований до літа 2024 року.

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футбол
Динамо
УПЛ
чемпіонат України
Мірча Луческу
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