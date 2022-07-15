Футболіст Еріксен, у якого зупинилось серце на Євро-2020, підписав контракт з "Ман Юнайтед"
Данський півзахисник Крістіан Еріксен, який останні пів року провів у "Брентфорді", перейшов в "Манчестер Юнайтед"
Про це повідомляє офіційний сайт "Манчестер Юнайтед".
Контракт Еріксена та "Ман Юнайтед" розрахований до 30 червня 2025 року. Трансфер відбувся на правах вільного агента.
"Манчестер Юнайтед" - особливий клуб, і я не можу дочекатися початку роботи. У мене був привілей багато разів грати на "Олд Траффорд", але зробити це в червоній футболці буде дивовижним відчуттям", - сказав данець.
Взимку Крістіан Еріксен підписав контракт з англійським "Брентфордом". Футболіст дістався клубу АПЛ безкоштовно. Данець встиг зіграти за пів року 11 матчів, забив 1 гол і віддав 4 асисти.
30-річний хавбек також виступав за нідерландський "Аякс", міланський "Інтер" та англійський "Тоттенгем".
Сумарно у складі збірної Данії хавбек провів 115 матчів і забив 38 голів.
- 12 червня 2021 року під час матчу групового етапу Євро-2020 між збірними Данії та Фінляндії Крістіан Еріксен знепритомнів через зупинку серця. Його життя врятували медики.
- 2 листопада Еріксен вирішив відновити кар'єру.
- 2 грудня півзахисник збірної Данії Крістіан Еріксен відновив тренування після зупинки серця в матчі Євро-2020.
- 17 січня Еріксен перейшов до "Брентфорда".
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