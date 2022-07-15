Про це повідомляє офіційний сайт "Манчестер Юнайтед".

Контракт Еріксена та "Ман Юнайтед" розрахований до 30 червня 2025 року. Трансфер відбувся на правах вільного агента.

"Манчестер Юнайтед" - особливий клуб, і я не можу дочекатися початку роботи. У мене був привілей багато разів грати на "Олд Траффорд", але зробити це в червоній футболці буде дивовижним відчуттям", - сказав данець.

Взимку Крістіан Еріксен підписав контракт з англійським "Брентфордом". Футболіст дістався клубу АПЛ безкоштовно. Данець встиг зіграти за пів року 11 матчів, забив 1 гол і віддав 4 асисти.



30-річний хавбек також виступав за нідерландський "Аякс", міланський "Інтер" та англійський "Тоттенгем".



Сумарно у складі збірної Данії хавбек провів 115 матчів і забив 38 голів.

12 червня 2021 року під час матчу групового етапу Євро-2020 між збірними Данії та Фінляндії Крістіан Еріксен знепритомнів через зупинку серця. Його життя врятували медики.

2 листопада Еріксен вирішив відновити кар'єру.

2 грудня півзахисник збірної Данії Крістіан Еріксен відновив тренування після зупинки серця в матчі Євро-2020.

17 січня Еріксен перейшов до "Брентфорда".

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