Футболіст Еріксен забив гол у першому матчі за збірну Данії після зупинки серця на Євро-2020
Півзахисник Крістіан Еріксен забив м'яч за збірну Данії в першому матчі після того, як пережив зупинку серця на Євро-2020
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Еріксен вийшов на заміну в товариському матчі з Нідерландами (2:4). Центральний півзахисник відзначився голом на 47-й хвилині. Це був його перший матч за Данію після зупинки серця на Євро-2020.
Попередній клуб Еріксена - "Інтер" - був вимушений розірвати контракт з данцем, в якого встановлено кардіовертер-дефібрилятор, оскільки в Італії діють жорсткі обмеження на роботу з такими пристроями.
Взимку Крістіан Еріксен підписав контракт з англійським "Брентфордом" до літа 2022 року, тобто до кінця поточного сезону. Футболіст дістався клубу АПЛ безкоштовно. Данець встиг зіграти в АПЛ 3 матчі і віддав 1 асист.
Окрім "Інтера", 30-річний хавбек виступав за нідерландський "Аякс" та англійський "Тоттенгем".
Сумарно у складі збірної Данії хавбек провів 110 матчів і забив 37 голів.
- 12 червня 2021 року під час матчу групового етапу Євро-2020 між збірними Данії та Фінляндії Крістіан Еріксен знепритомнів через зупинку серця. Його життя врятували медики.
- 2 листопада Еріксен вирішив відновити кар'єру.
- 2 грудня півзахисник збірної Данії Крістіан Еріксен відновив тренування після зупинки серця в матчі Євро-2020.
- 17 січня стало відомо, що експівзахисник лондонського "Тоттенгема" Крістіан Еріксен перейде до англійського "Брентфорда".
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