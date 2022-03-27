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Футболіст Еріксен забив гол у першому матчі за збірну Данії після зупинки серця на Євро-2020

27 березня, 2022 неділя
01:32
Спорт Крістіан Еріксен

Півзахисник Крістіан Еріксен забив м'яч за збірну Данії в першому матчі після того, як пережив зупинку серця на Євро-2020

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Еріксен вийшов на заміну в товариському матчі з Нідерландами (2:4). Центральний півзахисник відзначився голом на 47-й хвилині. Це був його перший матч за Данію після зупинки серця на Євро-2020.

Попередній клуб Еріксена - "Інтер" - був вимушений розірвати контракт з данцем, в якого встановлено кардіовертер-дефібрилятор, оскільки в Італії діють жорсткі обмеження на роботу з такими пристроями.

Взимку Крістіан Еріксен підписав контракт з англійським "Брентфордом" до літа 2022 року, тобто до кінця поточного сезону. Футболіст дістався клубу АПЛ безкоштовно. Данець встиг зіграти в АПЛ 3 матчі і віддав 1 асист.

Окрім "Інтера", 30-річний хавбек виступав за нідерландський "Аякс" та англійський "Тоттенгем". 

Сумарно у складі збірної Данії хавбек провів 110 матчів і забив 37 голів.

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футбол
Євро-2020
травми
збірна Нідерландів
Крістіан Еріксен
збірна Данії
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