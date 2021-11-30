Футболіст "Реалу" розкритикував France Football, який нагородив Мессі "Золотим м'ячем"

Про це повідомляє Voetbal International.



За словами Крооса, "Золотий м'яч-2021" потрібно було віддати Каріму Бенземі.



"На мій погляд, Мессі точно не повинен був перемагати цього разу. Для мене Бензема – найкращий, якщо ми оцінюємо гравця за підсумками року. Немає сумнівів, що Мессі – найкращий гравець десятиліття разом із Роналду, але, на мою думку, Кріштіану перевершує Лео", – сказав півзахисник "Реалу" Тоні Кроос.

29 листопада пройшла церемонія вручення "Золотого м'яча-2021" в театрі Шатле у Парижі. Найкращим футболістом світу був визнаний Ліонель Мессі.



Нападник "Баварії" Роберт Левандовські посів друге місце в номінації на "Золотий м'яч" та був визнаний найкращим форвардом 2021 року. Карім Бензема посів третє місце в голосуванні за кращого футболіста року.



У 2020 році "Золотий м'яч" не був вручений. Організатори церемонії пояснили таке рішення пандемією коронавірусу.

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