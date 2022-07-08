Футболіст "Шахтаря" переходить у клуб Берлусконі
Захисник донецького "Шахтаря" Марлон на правах оренди перейшов до італійської "Монци"
Про це повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.
Термін орендної угоди не повідомляється, а права викупу в італійців немає. Офіційне оголошення про трансфер Марлона відбудеться після обміну документами між клубами.
"Шахтар" придбав Марлона влітку минуло року з "Сассуоло". На його рахунку 22 матчі за донецький клуб. Контракт чинний до літа 2026 року.
Цьогоріч "Монца", власником якої є Сільвіо Берлусконі, вийшла в італійську Серію А.
- У квітні 85-річний Сільвіо Берлусконі вперше з 24 лютого публічно озвучив свою оцінку дій російських військ в Україні та особисто Володимира Путіна, з яким він роками підтримував тісні відносини і називав "молодшим братом".
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