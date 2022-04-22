Футболіст-волонтер Зозуля направив в Україну 2 броньованих буси з приладдям

Про це повідомляє Еспресо.TV.



"Наші захисники, звісно, викуті зі сталі, але додаткова броня їм зайвою не буде. Сьогодні відправили в Україну 2 броньованих авто, традиційно, запакованих різним корисним і важливим приладдям. Ось такі Великодні подаруночки для наших Героїв", - йдеться у дописі Зозулі.



В волонтерській акції також взяли участь ексфутболіст "Барселони" та "Шахтаря" Дмитро Чигиринський, організація "Ланцюжок добра", українська діаспора в Мадриді, Володимир Володимирович і Наталія Попова.

Наші захисники, звісно, викуті зі сталі, але додаткова броня їм зайвою не буде. Сьогодні відправили в Україну 2... Опубліковано Романом Зозулею Четвер, 21 квітня 2022 р.

Нагадаємо, Роман Зозуля почав займатись волонтерством ще з початку російської агресії у 2014 році. За свою чітку проукраїнську позицію мав проблеми серед проросійських фанатів у Іспанії. Зараз він знову активно включився в допомогу ЗСУ.

2 квітня Роману Зозулі вдалося розшукати чималу партію захисного спорядження для Збройних сил України.

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