Футболіст-волонтер Зозуля направив в Україну 2 броньованих буси з приладдям
Український футболіст Роман Зозуля повідомив, що продовжує допомагати ЗСУ і направив в Україну 2 броньованих буси з корисним приладдям
Про це повідомляє Еспресо.TV.
"Наші захисники, звісно, викуті зі сталі, але додаткова броня їм зайвою не буде. Сьогодні відправили в Україну 2 броньованих авто, традиційно, запакованих різним корисним і важливим приладдям. Ось такі Великодні подаруночки для наших Героїв", - йдеться у дописі Зозулі.
В волонтерській акції також взяли участь ексфутболіст "Барселони" та "Шахтаря" Дмитро Чигиринський, організація "Ланцюжок добра", українська діаспора в Мадриді, Володимир Володимирович і Наталія Попова.
Наші захисники, звісно, викуті зі сталі, але додаткова броня їм зайвою не буде. Сьогодні відправили в Україну 2...Опубліковано Романом Зозулею Четвер, 21 квітня 2022 р.
- Нагадаємо, Роман Зозуля почав займатись волонтерством ще з початку російської агресії у 2014 році. За свою чітку проукраїнську позицію мав проблеми серед проросійських фанатів у Іспанії. Зараз він знову активно включився в допомогу ЗСУ.
- 2 квітня Роману Зозулі вдалося розшукати чималу партію захисного спорядження для Збройних сил України.
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