Футболіст збірної України дебютував за клуб Бекхема
Захисник збірної України Сергій Кривцов провів перший матч за "Інтер Маямі", яким володіє колишній англійський футболіст Девід Бекхем
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Кривцов вперше зіграв за "Інтер Маямі" у товариському матчі проти "Остіна". Гра завершилася унічию 2:2.
Власником "Інтер Маямі" є Девід Бекхем. Клуб виступає в МЛС (Головній лізі футболу). В минулому сезоні команда фінішувала шостою у Східній конференції та грала у 1/8 фіналу плей-офф.
В новому регулярному сезоні "Інтер Маямі" стартує 25 лютого грою проти "Монреаля".
31-річний Сергій Кривцов перейшов до американського клубу з "Шахтаря", за який грав з 2010 року. На рахунку центрального оборонця 31 матч за збірну України.
- 1 лютого Сергій Кривцов перейшов з "Шахтаря" у "Інтер Маямі" на правах вільного агента.
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