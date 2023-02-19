Про це повідомляє Еспресо.TV.

Кривцов вперше зіграв за "Інтер Маямі" у товариському матчі проти "Остіна". Гра завершилася унічию 2:2.

Власником "Інтер Маямі" є Девід Бекхем. Клуб виступає в МЛС (Головній лізі футболу). В минулому сезоні команда фінішувала шостою у Східній конференції та грала у 1/8 фіналу плей-офф.

В новому регулярному сезоні "Інтер Маямі" стартує 25 лютого грою проти "Монреаля".

31-річний Сергій Кривцов перейшов до американського клубу з "Шахтаря", за який грав з 2010 року. На рахунку центрального оборонця 31 матч за збірну України.