English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Спорт Футболіст збірної України перепросив за спільне фото з російським репером

Футболіст збірної України перепросив за спільне фото з російським репером

30 травня, 2022 понедiлок
10:53
Спорт Яремчук, Баста та Миколенко

Форвард збірної України Роман Яремчук вибачився за торішнє спільне фото з російським репером Бастою

Про це Яремчук заявив у інтерв'ю YouTube-каналу "Пряма червона".  

"Я дуже багато критики отримав за цю ситуацію. Це нормально. Я з цим згоден. Правильно зробили, що мене так "посипали". Це була велика помилка, за яку хочеться зараз вибачитись перед людьми, які зараз постраждали від "руського міра", - сказав Яремчук.  

Він додав, що футболісти національної команди зараз слухають лише українську музику. 

"Зараз у мене жодного російського співака, якого я слухаю. Ми слухаємо тільки українську музику. Навіть після матчу з "Рієкою" їхали і всі слухали лише українські пісні. Збірна в цьому плані помінялася, стала досить патріотичною", - запевнив форвард португальської "Бенфіки".   

  • У липні 2021 року Віталій Миколенко та Роман Яремчук виклали спільне фото з російським репером Бастою під час відпочинку в Туреччині. 

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

футбол
Збірна України
ЧС-2022
Баста
Віталій Миколенко
Роман Яремчук
Читайте також:
28 травня, 2022 субота
У Повітряних силах розповіли подробиці бою українського МіГ-29 із російським Су-35
HIMARS
28 травня, 2022 субота
У РФ після інформації про постачання до України потужних РСЗВ заговорили про "політичні шляхи вирішення конфлікту"
Джо Байден
28 травня, 2022 субота
Байден звинуватив Путіна у спробах "фінляндизувати" Європу та стерти українську ідентичність
Київ
+15°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 34.92
    Купівля 34.92
    Продаж 35.98
  • EUR
    Купівля 36.89
    Продаж 38.4
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
30 травня
11:04
Взяли в заручники: у Росії заборонили сім'ям офіцерів виїжджати за кордон, - українська розвідка
10:45
окупанти
"Чуть не перестрелялись все нах*й". Окупанти на Донеччині ледь не вбили генерала РФ Солодчука, який примушував продовжувати йти в наступ, - перехоплення розмов
10:42
Ексклюзив
Віталій Портников
Капітуляція перед Орбаном є діагнозом слабкості й недосконалості інституцій ЄС
10:38
електроенергія
Через пошкодження ліній електропередач на Запоріжжі без електрики залишаються 73 населені пункти
10:26
Жозеп Боррель
Боррель запевнив, що ЄС вже сьогодні вдасться домовитися про ембарго на російську нафту
09:54
Катрін Колонна
Нова очільниця МЗС Франції прибула до Києва
09:53
діти
Внаслідок повномасштабної війни Росії в Україні загинули 243 дитини, ще понад 444 поранені
09:46
Оновлено
очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький
Окупанти завдали по Сумщині два авіаудари та ще 10 разів вдарили з артилерійської установки
09:26
Сергій Лавров
Лавров назвав пріоритетну мету РФ у війні з Україною
09:25
Порошенко
Порошенко звернувся до Зеленського з відкритим листом
09:15
Інфографіка
знищена ворожа техніка
Понад 30,3 тис. окупантів, 1 349 танків і 3 282 БМП: Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ за час повномасштабного вторгнення в Україну
09:07
Оновлено
голова Луганської ОВА Сергій Гайдай
Окупанти увійшли на околиці Сєвєродонецька: російськими снарядами убито двох цивільних, п'ятьох поранено
08:49
фейк, фейки
Терміни "спецоперації" і "трансплантація" дитячих органів для вивезення за кордон: нові фейки від РФ
08:48
окупанти
Росія зазнала в Україні нищівних втрат серед офіцерів молодшого та середнього рангу, - британська розвідка
08:23
Збірна Фінляндії з хокею
Фінляндія перемогла Канаду в фіналі ЧС з хокею
08:19
окупанти гармата
Загарбники атакували з артилерії Дніпропетровщину
07:54
Оновлено
ракетний удар
Росіяни вдарили ракетами по мосту через Дністровський лиман на Одещині. Одну крилату ракету знищили ЗСУ
07:49
корабль із зерном
Туреччина отримала список кораблів, якими Росія намагається вивезти в інші країни та продати крадене українське зерно, - Джемілєв
07:28
На фото Збройні сили України
Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині зриває плани РФ. Росіяни намагаються відрізати українські війська на північ від Бахмута, - ISW
07:24
окупанти
Ворог закріплюється в Лимані й на околицях Сєвєродонецька та стягує підкріплення, щоб атакувати на Херсонщині, - Генштаб ЗСУ
06:49
поїзд
Укрзалізниця призначила на 30 травня один додатковий евакуаційний рейс
06:27
шеврон ЗСУ
Українські військові знищили ворожий командний пункт та 67 окупантів на Півдні
06:07
хакери
Хакери Anonymous заявили про кібератаку на сайти уряду Білорусі
05:45
мавпяча віспа
Ризик поширення віспи мавп у світі наразі "помірний", - ВООЗ
05:22
Олаф Шольц
Путін не переможе, ми з українцями думками і серцями, - Шольц
02:07
Сербська частина Боснії і Герцеговини почала процес виходу з держави, - очільниця МЗС
01:38
євро
У Бельгії з червня українські біженці зможуть обмінювати гривні на євро
01:23
ЗСУ
Мінус 63 росіянина: ЗСУ провели контратаку південніше Кривого Рогу, - Вілкул
01:06
російські війська окупанти
Росія обстріляла місто на Миколаївщині
00:56
Нацполіція
Поліцейські евакуювали п'ятьох поранених цивільних з Сєвєродонецька
00:28
Сирія
Росія натякає, що може заблокувати єдиний гумкоридор у Сирії, щоб тиснути на Захід в питанні санкцій, - NYT
00:01
Анджей Дуда
Польща готова бути гарантом безпеки України
2022, неділя
29 травня
23:51
світло
У Краматорську почало з'являтись світло
23:34
пістолет
До середини червня білоруським рятувальникам роздадуть зброю
23:21
російський танк Т-72Б
У окупований Мелітополь росіяни привезли танки Т-72Б, - ЗМІ
23:09
На фото Володимир Зеленський
Панельних багатоповерхівок не має бути ніде в Україні, а нове житло слід будувати з бомбосховищами, - Зеленський
23:06
путін путлер
Лавров вважає, що в Путіна не видно симптомів жодних хвороб
22:56
Ексклюзив
Шольц і Макрон
Франція та Німеччина намагаються змусити Україну підписати мир з Росією на умовах Путіна, - Огризко
22:48
путін Лукашенко
Блінкен назвав Лукашенка співучасником війни в Україні
22:46
На фото плакати, які художник створив до Дня Києва
До Дня Києва художник створив плакати із пам‘ятниками столиці
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV