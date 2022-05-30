Про це Яремчук заявив у інтерв'ю YouTube-каналу "Пряма червона".

"Я дуже багато критики отримав за цю ситуацію. Це нормально. Я з цим згоден. Правильно зробили, що мене так "посипали". Це була велика помилка, за яку хочеться зараз вибачитись перед людьми, які зараз постраждали від "руського міра", - сказав Яремчук.

Він додав, що футболісти національної команди зараз слухають лише українську музику.

"Зараз у мене жодного російського співака, якого я слухаю. Ми слухаємо тільки українську музику. Навіть після матчу з "Рієкою" їхали і всі слухали лише українські пісні. Збірна в цьому плані помінялася, стала досить патріотичною", - запевнив форвард португальської "Бенфіки".

У липні 2021 року Віталій Миколенко та Роман Яремчук виклали спільне фото з російським репером Бастою під час відпочинку в Туреччині.

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