Футболіст збірної України пояснив, чому покинув "Шахтар" заради "Аталанти"

Про це він заявив у інтерв'ю YouTube-каналу "Вацко LIVE".

Коваленко також зізнався, що міг опинитись у "Наполі" або "Бенфіці"."Розмовляв з агентом, які були ще варіанти. "Бенфіка" була, і, якщо не помиляюся, можливо "Наполі". Зважив всі плюси і мінуси. У "Бенфіці" треба відразу португальську вчити, в "Аталанті" є українець. І Льоха, Олексій Андрійович Міранчук, він теж російською розмовляє. Стежив за "Аталантою" останній рік. Все кайфували від її гри - команда по 4-5 забиває. Плюс чемпіонат Італії почав рости, тому зупинив свій вибір на цьому клубі", - сказав Віктор Коваленко.

25-річний півзахисник перейшов до "Аталанти" взимку з "Шахтаря", але зіграв за команду із Бергамо лише один матч. Коваленка навесні турбувала травма, яка, у підсумку, завадила йому поїхати у складі збірної України на Євро-2020.

За "Аталанту" також виступає інший український футболіст - Руслан Малиновський.

17 червня з'явилася інформація, що "Аталанта" вирішила продати Коваленка.

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