Футболіста збірної Польщі спіймали на допінгу

Про це повідомляє офіційний сайт "Леха".

Бартоша Саламона спіймали на допінгу після матчу "Леха" зі шведським "Юргорденом" в 1/8 фіналу Ліги конференцій. Познанська команда пройшла суперника з рахунком 5:0.

В пробі 31-річного поляка виявили хлорталідон - діуретик, який WADA класифікує, як маскувальний засіб. Гравця наразі не відсторонили, він може продовжувати грати.

Зараз відбувається розслідування. Встановлюють, яким чином речовина потрапила в організм Бартоша Саламона. Футболіст не приймав жодних ліків без погодження з клубними медиками.

У четвер, 6 квітня, поляк пройде додаткове антидопінгове тестування, яке замовив "Лех".

У цьому сезоні Саламон зіграв 13 матчів. Він також відомий грою за низку італійських клубів: "Мілан", "Пескара", "Брешія", "Кальярі", "Сампдорія", СПАЛ та "Фрозіноне".

Бартош Саламон зіграв 11 матчів за збірну Польщі з футболу. Востаннє - проти Албанії (1:0) - 27 березня 2023 року.