Футболіста збірної Польщі спіймали на допінгу
Захисник збірної Польщі Бартош Саламон здав позитивний допінг-тест
Про це повідомляє офіційний сайт "Леха".
Бартоша Саламона спіймали на допінгу після матчу "Леха" зі шведським "Юргорденом" в 1/8 фіналу Ліги конференцій. Познанська команда пройшла суперника з рахунком 5:0.
В пробі 31-річного поляка виявили хлорталідон - діуретик, який WADA класифікує, як маскувальний засіб. Гравця наразі не відсторонили, він може продовжувати грати.
Зараз відбувається розслідування. Встановлюють, яким чином речовина потрапила в організм Бартоша Саламона. Футболіст не приймав жодних ліків без погодження з клубними медиками.
У четвер, 6 квітня, поляк пройде додаткове антидопінгове тестування, яке замовив "Лех".
У цьому сезоні Саламон зіграв 13 матчів. Він також відомий грою за низку італійських клубів: "Мілан", "Пескара", "Брешія", "Кальярі", "Сампдорія", СПАЛ та "Фрозіноне".
Бартош Саламон зіграв 11 матчів за збірну Польщі з футболу. Востаннє - проти Албанії (1:0) - 27 березня 2023 року.
- У 2021 році допінг потрапив в організм української тенісистки Даяни Ястремської через секс.
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