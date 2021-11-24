Футболісти "Баварії" вирішили вакцинуватись від коронавірусу після матчу з "Динамо"

Про це у Twitter повідомляє акаунт Bayern & Germany.



Флік також зізнався, що до вакцинації схиляється Йозуа Кімміх, який раніше не збирався цього робити.



"Кімміх не винен у великій кількості заражених. Я розмовляв із ним і думаю, що він схиляється до вакцинації. Він професіонал, схильний усвідомлювати різні питання. Але на нього також впливають різні події. Я знаю, він багато думає. Він не з тих, хто погодиться на щеплення через тиск, він може це зробити з переконань. І в цьому плані він зробив крок уперед", – сказав Ханс-Діттер Флик.



Футболісти "Баварії" Серж Гнабрі, Джамал Мусіала, Ерік Шупо-Мотінг та Мікаель Кюїзанс вирушили на карантин через контакти з людиною, у якої було підтверджено коронавірус, через це гравці пропустили матч з "Динамо".



З українцями також не зіграв Йозуа Кімміх, він вже другий тиждень на карантині через COVID-19.

Flick: "Jo (Kimmich) is professional and very reflective. He thinks about a lot of things. He's not someone who would get vaccinated because of the pressure, but because of conviction. He's one step further there" [@altobelli13] — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) November 24, 2021

18 листопада головний тренер "Баварії" Юліан Нагельсманн зізнався, що однаково ставиться як до щеплених, так і до нещеплених гравців.

23 листопада у 5-му турі групового етапу Ліги чемпіонів київське "Динамо" програло мюнхенській "Баварії".

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