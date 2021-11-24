Футболісти "Баварії" вирішили вакцинуватись від коронавірусу після матчу з "Динамо"
Головний тренер збірної Німеччини Ханс-Дітер Флік розповів, що футболісти "Баварії" Джамал Мусіала та Серж Гнабрі вирішили завершити вакцинацію від COVID-19
Про це у Twitter повідомляє акаунт Bayern & Germany.
Флік також зізнався, що до вакцинації схиляється Йозуа Кімміх, який раніше не збирався цього робити.
"Кімміх не винен у великій кількості заражених. Я розмовляв із ним і думаю, що він схиляється до вакцинації. Він професіонал, схильний усвідомлювати різні питання. Але на нього також впливають різні події. Я знаю, він багато думає. Він не з тих, хто погодиться на щеплення через тиск, він може це зробити з переконань. І в цьому плані він зробив крок уперед", – сказав Ханс-Діттер Флик.
Футболісти "Баварії" Серж Гнабрі, Джамал Мусіала, Ерік Шупо-Мотінг та Мікаель Кюїзанс вирушили на карантин через контакти з людиною, у якої було підтверджено коронавірус, через це гравці пропустили матч з "Динамо".
З українцями також не зіграв Йозуа Кімміх, він вже другий тиждень на карантині через COVID-19.
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