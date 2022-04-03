Футболістів збірної України звільнили від військового обов'язку, - Луческу
Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу заявив, що гравців збірної України було звільнено від виконання військового обов'язку
Про це повідомляє l Napolista.
За словами Луческу, футболісти збірної України отримали від уряду дозвіл залишити Україну в умовах воєнного часу.
"Нам вдалося вивезти до Румунії одинадцять гравців київського "Динамо". Це ядро національної збірної. Вони отримали дозвіл від уряду, оскільки через особливу ситуацію вони були звільнені від військових обов’язків", - сказав Луческу.
Він назвав участь збірної України у стикових матчах чемпіонату світу та можливий виступ у фінальній частині турніру важливою для української нації.
"Навіть футбол у такій складній ситуації може зробити багато. Дозволити Україні взяти участь у плей-офф і, можливо, отримати зелене світло для участі в чемпіонаті світу, може бути дуже важливим для нації", - наголосив Луческу.
Збірна України продовжує боротьбу за путівку та зіграє у червні у півфінальному стиковому матчі проти Шотландії. Переможець зустрінеться у грі за путівку на ЧС з Уельсом.
- 22 березня Андрій Ярмоленко заявив, що місце на чемпіонаті світу-2022 наша команда має здобути у спортивній боротьбі.
- 30 березня головний тренер збірної України Олександр Петраков також виступив проти надання нашій команді путівки на чемпіонат світу без боротьби
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.68
-
EUR
Купівля 32.36Продаж 32.9
- Актуальне
- Важливе