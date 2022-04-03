Футболістів збірної України звільнили від військового обов'язку, - Луческу

Про це повідомляє l Napolista.

За словами Луческу, футболісти збірної України отримали від уряду дозвіл залишити Україну в умовах воєнного часу.

"Нам вдалося вивезти до Румунії одинадцять гравців київського "Динамо". Це ядро ​​національної збірної. Вони отримали дозвіл від уряду, оскільки через особливу ситуацію вони були звільнені від військових обов’язків", - сказав Луческу.

Він назвав участь збірної України у стикових матчах чемпіонату світу та можливий виступ у фінальній частині турніру важливою для української нації.

"Навіть футбол у такій складній ситуації може зробити багато. Дозволити Україні взяти участь у плей-офф і, можливо, отримати зелене світло для участі в чемпіонаті світу, може бути дуже важливим для нації", - наголосив Луческу.

Збірна України продовжує боротьбу за путівку та зіграє у червні у півфінальному стиковому матчі проти Шотландії. Переможець зустрінеться у грі за путівку на ЧС з Уельсом.

22 березня Андрій Ярмоленко заявив, що місце на чемпіонаті світу-2022 наша команда має здобути у спортивній боротьбі.

30 березня головний тренер збірної України Олександр Петраков також виступив проти надання нашій команді путівки на чемпіонат світу без боротьби

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