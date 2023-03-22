Ф'юрі дав задню після рішення Усика припинити переговори про бій
Британський боксер Тайсон Ф'юрі погодився на реванш та рівний розподіл гонорарів у другому поєдинку проти українця Олександра Усика
Про це повідомляє talkSPORT.
Промоутер британця Френк Воррен звернуся до представників українця Олександра Красюка та Егіса Клімаса із проханням змінити свою позицію про припинення переговорів з Тайсоном Ф'юрі та закликав врятувати бій за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.
"Ми з Алексом друзі. Я все ще вірю, що цей бій можна провести. Алекс, Егіс, будь ласка, поговоріть зі своїм хлопцем. Він український воїн. Проведімо бій 29 квітня", - сказав Воррен.
Він заявив, що Тайсон Ф'юрі готовий піти на зустріч Олександру Усику та погодитися на реванш, а призові у повторному поєдинку розділити порівну, як це було під час другого бою між українцем та іншим британцем Ентоні Джошуа.
"Я переконав Тайсона прийняти реванш. Ми готові укласти таку саму угоду про матч-реванш, як вони це зробили з Ентоні Джошуа. Ми з Алексом повернемося до роботи та спробуємо укласти угоду. У нас є, можливо, два дні, щоб це зробити", - розповів Воррен.
Олександр Усик володіє титулами WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).
- 18 березня команда Усика заявила, що не погодиться на перенесення бою проти Ф'юрі з 29 квітня на іншу дату.
- Після цього Олександр Усик встановив Тайсону Ф'юрі остаточний термін, коли він має визначитися щодо поєдинку.
- 19 березня WBA дала Олександру Усику час до 1 квітня, аби домовитися про бій за звання абсолютного чемпіона світу з Тайсоном Ф'юрі.
- 22 березня стало відомо, що Усик припинив переговори з Ф'юрі та проведе бій з одним з обов'язкових претендентів на свої три титули.
- Красюк оголосив, що Усик після зриву поєдинку з Ф'юрі розпочне переговори з іншим британцем - Даніелем Дюбуа.
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