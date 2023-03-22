Про це повідомляє talkSPORT.

Промоутер британця Френк Воррен звернуся до представників українця Олександра Красюка та Егіса Клімаса із проханням змінити свою позицію про припинення переговорів з Тайсоном Ф'юрі та закликав врятувати бій за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

"Ми з Алексом друзі. Я все ще вірю, що цей бій можна провести. Алекс, Егіс, будь ласка, поговоріть зі своїм хлопцем. Він український воїн. Проведімо бій 29 квітня", - сказав Воррен.

Він заявив, що Тайсон Ф'юрі готовий піти на зустріч Олександру Усику та погодитися на реванш, а призові у повторному поєдинку розділити порівну, як це було під час другого бою між українцем та іншим британцем Ентоні Джошуа.

"Я переконав Тайсона прийняти реванш. Ми готові укласти таку саму угоду про матч-реванш, як вони це зробили з Ентоні Джошуа. Ми з Алексом повернемося до роботи та спробуємо укласти угоду. У нас є, можливо, два дні, щоб це зробити", - розповів Воррен.

Олександр Усик володіє титулами WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).