Ф'юрі назвав божевільну суму, яку отримає Вайлдер у разі його відмови від бою

Про це повідомляє vRINGe.com.

За словами Тайсон Ф'юрі, він був змушений відкласти бій за титул абсолютного чемпіона світу проти британця Ентоні Джошуа, оскільки Деонтей Вайлдер в суді домігся права на реванш.

"Ми домовилися про бій з Ентоні Джошуа. На кону були всі титули дивізіону. Але Вайлдер зненацька подав проти мене в арбітражний суд та винайняв усіх кращих юристів США, щоб виграти його. Що мне залишалось робити? Віддам йому належне, адже на його місці я вчинив би так само", - сказав Ф'юрі.

Він додав, що у разі відмови від зустрічі з Вайлдером, він був би вимушений заплатити $80 млн.

"Я б відмовився від пояса, якби це допомогло уникнути контрактних зобов'язань. Якби я викинув титул на смітник, то ми б все одно побилися з Джошуа, але просто без пояса на кону. Але це рішення коштувало б мені $80 млн", - зазначив Ф'юрі, який є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).

Ф'юрі та Вайлдер раніше вже зустрічалися двічі - у грудні 2018 року було зафіксовано нічию, а у лютому 2020-го британець переміг нокаутом та відібрав у американця титул.

Третій бій між боксерами відбудеться 9 жовтня у Лас-Вегасі (США).

Ентоні Джошуа 25 вересня у Лондоні захищатиме титули WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації) у поєдинку проти українця Олександра Усика.

Нагадаємо, 9 вересня Тайсон Ф'юрі заявив, що у грудні зустрінеться зі співвітчизником Ділліаном Вайтом.

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