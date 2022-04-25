Ф'юрі отримав рекордний гонорар за перемогу над Вайтом

Про це повідомив інсайдер Майк Бенсон у twitter.

За його інформацією, призовий фонд бою за титул чемпіона світу WBC (Всесвітньої боксерської ради) у надважкій вазі склав $41 млн.

Тайсон Ф’юрі отримав $33,6 млн, Ділліан Вайт - $7,4 млн. Ці гонорари є найбільшими у кар'єрі обох боксерів.

Поєдинок Ф'юрі - Вайт став шостим серед найдорожчих боксерських боїв у історії.

Більше заробили лише Флойд Мейвезер та Менні Пак'яо, Флойд Мейвезер за поєдинки з Конором Макгрегором, Саулем Альваресом та Оскаром Де Ла Хойєю і Евандер Холіфілд за реванш з Майком Тайсоном.



У ніч проти 24 квітня Тайсон Ф'юрі нокаутом переміг Ділліана Вайта.

Після поєдинку Ф’юрі заявив, що не зацікавлений у поєдинку проти переможця бою між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа.

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