Ф'юрі отримав рекордний гонорар за перемогу над Вайтом
Британський боксер Тайсон Ф'юрі отримав за бій зі співвітчизником Ділліаном Вайтом найбільший гонорар у кар'єрі - $33,6 млн
Про це повідомив інсайдер Майк Бенсон у twitter.
За його інформацією, призовий фонд бою за титул чемпіона світу WBC (Всесвітньої боксерської ради) у надважкій вазі склав $41 млн.
Тайсон Ф’юрі отримав $33,6 млн, Ділліан Вайт - $7,4 млн. Ці гонорари є найбільшими у кар'єрі обох боксерів.
Поєдинок Ф'юрі - Вайт став шостим серед найдорожчих боксерських боїв у історії.
Більше заробили лише Флойд Мейвезер та Менні Пак'яо, Флойд Мейвезер за поєдинки з Конором Макгрегором, Саулем Альваресом та Оскаром Де Ла Хойєю і Евандер Холіфілд за реванш з Майком Тайсоном.
- У ніч проти 24 квітня Тайсон Ф'юрі нокаутом переміг Ділліана Вайта.
- Після поєдинку Ф’юрі заявив, що не зацікавлений у поєдинку проти переможця бою між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа.
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