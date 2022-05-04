Ф'юрі отримав ультиматум від WBC та ризикує позбутися титулу чемпіона світу

Про це повідомляє BoxingNews24.

З такою вимогою WBC виступила після того, як британець заявив про намір піти з боксу після перемоги над співвітчизником Ділліаном Вайтом, якого він нокаутував 24 квітня у Лондоні. Попри свої наміри, Ф'юрі досі не відмовився від титулу.

За інформацією видання, якщо титул WBC стане вакантним, на нього претендуватимуть колишній його володар - американець Деонтей Вайлдер, британець Джо Джойс, новозеландець Джозеф Паркер та кубинець Френк Санчес, які займають перші чотири позиції в рейтингу організації.

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