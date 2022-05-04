Ф'юрі отримав ультиматум від WBC та ризикує позбутися титулу чемпіона світу
Всесвітня боксерська рада дала чемпіону світу в надважкій вазі британцю Тайсону Ф'юрі час до кінця тижня, аби вирішити чи продовжуватиме він кар'єру
Про це повідомляє BoxingNews24.
З такою вимогою WBC виступила після того, як британець заявив про намір піти з боксу після перемоги над співвітчизником Ділліаном Вайтом, якого він нокаутував 24 квітня у Лондоні. Попри свої наміри, Ф'юрі досі не відмовився від титулу.
За інформацією видання, якщо титул WBC стане вакантним, на нього претендуватимуть колишній його володар - американець Деонтей Вайлдер, британець Джо Джойс, новозеландець Джозеф Паркер та кубинець Френк Санчес, які займають перші чотири позиції в рейтингу організації.
- 24 квітня Тайсон Ф'юрі нокаутом переміг Ділліана Вайта.
- Після поєдинку Ф’юрі заявив, що не зацікавлений у поєдинку проти переможця бою між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа, оскільки йде з боксу.
- 3 травня промоутер Тайсона Ф'юрі Боб Арум висловив переконання, що британський боксер змінить рішення про завершення кар'єри.
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